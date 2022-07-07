公車票價上漲？ 柯文哲：票價決定不是在我任內

雙北公車票價外傳將要漲價，台北市長柯文哲下午參加走讀城南行程受訪指出，運價在他任內會有底案，但票價決定不是在他任內。國民黨台北市長參選人蔣萬安下午受訪指出，台北市政府應該還是先以不漲價為優先原則。

柯文哲指出，運價、票價是兩回事，運價是政府核給公車業者的，票價是乘客付給公司的，差額政府要補貼，北市要先決定運價是多少，運價是實在的問題，錢不夠公司就倒閉，所以運價要合理。

柯文哲也說，票價就很政治，票價不漲，差額縣市政府就要補貼，這要先算一下，夠不夠錢補貼，如果不夠，迫票價上漲，但這要花很長時間討論。

另外，電價剛剛漲，後遺症多大，要看兩三個月才會看出來，物價要穩定，也要幾個月，所以這問題影響太大，就先決定運價多少，但也要幾個月時間等物價穩定再定案，決定運價票價差多少，政府補貼多少、禁得禁不起付這麼多補助。

蔣萬安下午受訪指出，台北市政府應該還是先以不漲價為優先原則，透過補貼業者來穩定運價，其實大眾運輸，包括公車票價，是政府對運輸推動的態度和決心的展現，以及對弱勢市民行動自由的保障，討論漲價與否，不單是成本的邏輯思維而已。