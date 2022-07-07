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北市首座私人博物館8月熄燈 龍應台文化基金會接手

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
「廣和堂藥舖」2009年登錄為「歷史建築」，目前為北市首座私人博物館「迪化207博物館」，如今傳出將於今年8月底熄燈。圖／文化局提供
「廣和堂藥舖」2009年登錄為「歷史建築」，目前為北市首座私人博物館「迪化207博物館」，如今傳出將於今年8月底熄燈。圖／文化局提供

「廣和堂藥舖」2009年登錄為「歷史建築」，目前為北市首座私人博物館「迪化207博物館」，如今傳出將於今年8月底熄燈，館方表示，盼建物未來能以推廣文化、教育為目的的非營利組織所運用；接手承租的龍應台文化基金會則表示，正在規畫營運方向。

「廣和堂藥舖」位於台北市大同區迪化街一段207號，建物雖是1950年代的建物，但在角地的圓弧形立面處理，有現代主義簡潔線條造型特色。其磨石子工法細緻，圖案能反應建物曾為中藥店歷史，且廣和堂及莊氏家族在台灣醫藥史上有特殊貢獻，曾在此執業長達六、七十年，具歷史文化價值，因此2009年登錄為「歷史建築」。

2016年由曾擔任台積電資深副總暨法務長、國家表演藝術中心董事長的陳國慈承購，成為現任屋主，並成立北市首座私人博物館「迪化207博物館」，成立迄今5年，隨著陳國慈決定退休，將於今年8月底熄燈，並以《老宅。曾經》特展與專書謝幕。

陳國慈說，隨著年齡漸長及家人都在香港，往後她在台灣居住的時間將大量減少，無法親自繼續監督及參與博物館的營運，考慮許久後，心裡雖然充滿不捨，仍決定在8月31日正式退休，她也謝謝龍應台文化基金會願意接手承租，讓這棟歷史建築以另一種面貌推廣文化和教育，繼續與社會大眾分享。

迪化207博物館長華安綺表示，迪化二０七博物館經營團隊以及全體志工夥伴七十多人的相處就像一個大家庭，很感謝總監陳國慈無私的付出。「家」代表著一股溫暖的存在，凝聚了人與人之間的情感，團隊便以此為特展主題，聚焦於台灣早期民間的宅邸，從遮風避雨的處所到展現自我價值的宅邸，多元文化融合的台灣，造就了豐富的建築型態，每棟老屋皆以獨特的面貌，存在你我的生活當中。

迪化207博物館表示，此次謝幕特展「老宅。曾經－台灣百年民宅之美」為免費參觀，展期至8月31日，7月31日更有陳國慈親自主講的講座，歡迎民眾踴躍參與。

迪化207博物館此次謝幕特展「老宅。曾經－台灣百年民宅之美」為免費參觀，展期至8月31日。圖／迪化207博物館提供
迪化207博物館此次謝幕特展「老宅。曾經－台灣百年民宅之美」為免費參觀，展期至8月31日。圖／迪化207博物館提供

博物館 歷史建築 北市

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