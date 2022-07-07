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重新橋設測速被罵針對機車執法 交通局竟將汽車也納入

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
交通局今上午針對重新橋表示，未來區間測速也將不分車種，並縮短範圍針對主線實施汽機車安全速度管理。圖／新北市交通局提供
交通局今上午針對重新橋表示，未來區間測速也將不分車種，並縮短範圍針對主線實施汽機車安全速度管理。圖／新北市交通局提供

新北市重新橋今年6月初於機車專用道設置區間測速，被騎士罵針對機車選擇執法，交通局今開記者會表示未來區間將不分車種實施汽、機車速度管理，民眾聽聞認為汽車道車禍比例不高，為平息騎士怒氣竟擴大區間範圍，怒批簡直本末倒置。交通局表示改善完成後將在針對易肇事型態取締管理。

連接新北市新莊與三重的重新橋，過往機車道經常發生大、小車禍，交通局6月初在新莊往三重方向設置區間測速，期有效降低車禍比例，但裝設後仍經常發生車禍，遭民眾批評區間只會導致塞車、無法降低車禍，更怒斥交通局只裝在機車專用道，是針對車種執法。

交通局今上午針對重新橋引發民怨舉行說明會表示，重新橋機慢車道除將雙白線改為白虛線、速限檢討，並拆除分隔島、於上下引道及彎道易發生事故點前增設警示標誌，以及主線慢速車靠右、下橋段的禁止超車等標誌牌面。未來區間測速也將不分車種，並縮短範圍針對主線實施汽機車安全速度管理。

新北許姓駕駛聽聞表示，機車族不滿針對車種執法，就將區間測速範圍擴大至汽車道，汽車道車禍率有比較高嗎？為了平息民怨而擴大區間測速範圍也太誇張，認為區間測速的路段應該是車禍比例高的地點設置，而非為了平息民怨設置，怒批交通局簡直本末倒置。

新北市議員參選人李宇翔表示，科技執法的設置應該是針對車禍比例較高的路段，而非因為被批評針對車種執法後，改為不分車種執法，認為官員的施政方式簡直瞎爆。新北市交通局對此表示，目前重新橋機車道正在進行改善工程，改好後將再檢討違規型態較嚴重的狀況作取締管理。

車禍 測速 車道 機車族

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