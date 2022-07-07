北市推公投電子連署系統 可綁台北通簡化流程

推動公投電子提案及連署，台北市訂定相關作業辦法並在昨天公告，民政局說明，系統上路後，可透過台北通APP或電子簽章進行提案及連署，簡化作業流程，投票則維持實體進行。

台北市政府昨天公告「台北市公民投票電子系統徵求提案及連署查對作業辦法」，要求民政局建置台北市公投徵求提案及連署的電子系統，並開放透過台北通APP或憑證機構依電子簽章法簽發的憑證進行提案及連署。

民政局自治行政科長方英祖接受媒體電訪說明，公投提案及連署電子系統可提供台北市地方性公投作業進行，作業格式與紙本相同，但因台北通APP或電子簽章形同身分認證，所以可以簡化流程，不過連署資料仍會由戶政機關查對。

方英祖表示，電子系統已大致建置完成，但啟動時間尚未確定，且由於是針對台北市的公投，所以提案領銜人、連署人都須設籍且居住於台北市6個月以上，而連署成功後，投票仍維持實體方式進行。

至於如何保護提案人或連署人個資，民政局強調，使用者提供的個資都會依個人資料保護法規定辦理，相關資料會保存到公投案公告成立、不成立、放棄連署、經駁回提案後2年，或是訴訟裁判確定後1年。

國民黨台北市議員王欣儀表示，推動公投電子連署系統能更方便公民直接參與政府政策，同時避免過去採用紙本連署時，因資料填寫不全或被冒名，產生許多無效的連署及爭議，減少查驗作業耗費的人力及公帑。