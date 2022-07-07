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新北將拆重新橋分隔島 陳世軒籲：市府應加快腳步

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員擬參選人陳世軒表示，如果覺得拆除分隔島是對的方向，請加快腳步，讓全部的機車族都能夠平安行騎。圖／陳世軒提供
新北市議員擬參選人陳世軒表示，如果覺得拆除分隔島是對的方向，請加快腳步，讓全部的機車族都能夠平安行騎。圖／陳世軒提供

新北市重新橋新莊往三重方向設置區間測速，引發機車族抗議。新北市議員擬參選人陳世軒表示，非常感謝新北市政府成全「未來將拆除分隔島」的道安條件，他也呼籲市府，如果覺得拆除分隔島是對的方向，請加快腳步，讓全部的機車族都能夠平安行騎。

新北市交通局長鍾鳴時表示，短期先調整機慢車行車空間及設置標示，長期會規劃把分隔島改成白線，但因橋樑條件受限，無法開放機車行駛汽車道，完成改善前不建議啟動重新橋區間測速。

陳世軒認為，最重要的「拆除重新橋區間測速」，還是沒有得到新北市的同意，對此他表示遺憾。陳世軒說明，根據《道路交通管理處罰條例》規定，測速照相機在一般道路應於100公尺至300公尺前設置警告標示牌，如果沒有依規定在一定距離設置警告標示，就可以申訴撤銷。

陳世軒指出，面子留給市政府，裡子留給用路人，「區間測速的告示牌拆掉就是沒有牙齒的老虎，不會也不可以拍照」在有法源的依據下，他也承諾，如果有任何市民收到罰單，團隊也願意提供第一線協助。

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