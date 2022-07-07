故宮草蟲畫特展 興大師生協助解說草蟲特性
故宮博物院舉辦「草蟲捉迷藏」特展，11名中興大學的師生協助古代草蟲畫作生物辨識，並導入生命科學知識解說，讓觀賞者在欣賞畫作時，也能了解有趣的昆蟲特性。
國立中興大學今天發布新聞稿指出，故宮博物院舉辦「草蟲捉迷藏」特展，展出75件草蟲畫作，以歷代草蟲畫為主題，結合藝術與生命科學領域，並與中興大學、台灣大學、師範大學、成功高中、台北市立動物園等單位合作，協助古代草蟲畫作進行生物辨識。
其中，中興大學昆蟲學系有5名老師、6名學生投入47幅畫作的昆蟲解說。參與的興大昆蟲學系楊曼妙教授表示，協助辨識的畫作包含工筆草蟲畫與沒骨草蟲畫兩類，工筆畫貼近寫實較好辨識，而沒骨草蟲畫畫風較為奔放寫意，辨識上的難度相對較高。
她說，不論那類畫融合了寫實與畫家個人的想像，在鑑定上頗具挑戰性與趣味性。舉例，宋代李迪「秋卉草蟲」所畫的金龜子，飛行時沒有像一般甲蟲展開翅鞘，還把伸出的後翅畫成鳥的翅膀。
楊曼妙指出，解說中特別標示，花金龜飛行時翅鞘確實是不用展開的，而是靠內縮腹部，從翅鞘邊緣的凹槽伸出後翅飛行。或許是因為飛行的昆蟲觀察不易，李迪直接投射鳥翅構型作畫，能構成此幅沒有違和感的細膩畫作，頗不簡單。
故宮表示，以花草間的昆蟲與小生物為主角的「草蟲畫」，大約在900年前成為一個專門畫科。「草蟲捉迷藏」以歷代草蟲畫為主體，希望民眾能找出畫家捕捉到的這些生物，認識牠們真實的身分，了解與草蟲有關的故事與背後潛藏的意涵。
興大農資學院院長詹富智表示，此次結合古代畫作與昆蟲專業，為畫作創造新生命，透過學界的科普解說，讓民眾觀畫也了解昆蟲知識，相信將帶給參觀者有別以往的觀賞體驗。
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