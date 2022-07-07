振興玩台東拍照拿獎金36件攝影作品 火車站今開展
疫情期間，為振興台東觀光，由立委劉櫂豪舉辦的「振興玩台東、拍照拿獎金」得獎作品攝影展，今天在火車站開展，36件作品紀錄了台東人文、風景及生活點滴，內容豐富多元。劉櫂豪邀大家一起欣賞台東的美好與故事。
劉櫂豪說，他之所以發起這個活動，是因為小時候看過一部日本漫畫，是關於攝影的故事，情節就類似在7月7日當天記錄台東的美景然後參賽，因此想要透過發起這樣的活動，一方面透過鏡頭來為這塊土地保留記憶與情感，同時也盼能鼓勵大家，來台東消費振興經濟。
攝影活動吸引超過2百多名喜愛攝影的朋友參加，經由5位專業評審評選，選出36件得獎作品，包含台東在地組及外縣市組各18件；今年4至5月份與台北火車站配合公益展出，今天在台東火車站展出，展期至10月31日止。
今天開展劉櫂豪、火車站長鄭成忠及評審團代表張進義出席，另得獎者南順成、張益銘、闕宇良及日本來的朋友五味稚子親自出席。他們的作品包含了部落人文、風景和生活風情等，每個得獎作品記錄了許多台東豐富的美，供往來旅客駐足欣賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言