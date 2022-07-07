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振興玩台東拍照拿獎金36件攝影作品 火車站今開展

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
疫情期間，為振興台東觀光，由立委劉櫂豪（右二）舉辦的「振興玩台東、拍照拿獎金」得獎作品攝影展，今天在火車站開展，36件作品紀錄了台東人文、風景及生活點滴，內容豐富多元。圖／劉櫂豪服務處提供
疫情期間，為振興台東觀光，由立委劉櫂豪（右二）舉辦的「振興玩台東、拍照拿獎金」得獎作品攝影展，今天在火車站開展，36件作品紀錄了台東人文、風景及生活點滴，內容豐富多元。圖／劉櫂豪服務處提供

疫情期間，為振興台東觀光，由立委劉櫂豪舉辦的「振興玩台東、拍照拿獎金」得獎作品攝影展，今天在火車站開展，36件作品紀錄了台東人文、風景及生活點滴，內容豐富多元。劉櫂豪邀大家一起欣賞台東的美好與故事。

劉櫂豪說，他之所以發起這個活動，是因為小時候看過一部日本漫畫，是關於攝影的故事，情節就類似在7月7日當天記錄台東的美景然後參賽，因此想要透過發起這樣的活動，一方面透過鏡頭來為這塊土地保留記憶與情感，同時也盼能鼓勵大家，來台東消費振興經濟。

攝影活動吸引超過2百多名喜愛攝影的朋友參加，經由5位專業評審評選，選出36件得獎作品，包含台東在地組及外縣市組各18件；今年4至5月份與台北火車站配合公益展出，今天在台東火車站展出，展期至10月31日止。

今天開展劉櫂豪、火車站長鄭成忠及評審團代表張進義出席，另得獎者南順成、張益銘、闕宇良及日本來的朋友五味稚子親自出席。他們的作品包含了部落人文、風景和生活風情等，每個得獎作品記錄了許多台東豐富的美，供往來旅客駐足欣賞。

立委劉櫂豪致詞時說，攝影展期至10月31日止，邀大家一起欣賞台東的美好與故事。圖／劉櫂豪服務處提供
立委劉櫂豪致詞時說，攝影展期至10月31日止，邀大家一起欣賞台東的美好與故事。圖／劉櫂豪服務處提供

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