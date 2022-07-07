攜手台藝大 府中15辦沉浸式圓頂投影體驗展

暑假到來，府中15與國立台灣藝術大學科技藝術實驗中心合作，即日起至10月31日在府中15展出「圓宇宙－沉浸式圓頂體驗展」，邀請民眾進入充氣式圓頂，感受四面八方被影像包圍的震撼，精選一系列適合大小朋友療癒身心的環景影像，讓人置身於動畫故事之中。

新北市文化局表示，府中15與國立台灣藝術大學科技藝術實驗中心合作，引進充氣式投影圓頂，除免去穿戴式裝置的不便，也適用於多種場域的機動性，民眾只要進入充氣式圓頂中，就會即時呈現四周環繞影像。

配合暑假親子共遊檔期，邀請手繪插畫家陳鈺明與音樂創作者呂理鈞合作歌曲《帶走》及動畫，創作者希望藉由歌曲傳達，能讓一陣風或是一場雨，將大家被疫情籠罩下的憂愁與情緒通通帶走，並暫時忘卻身處於疫情陰霾下的焦慮。

此外，手繪插畫家陳鈺明創作《這是什麼DOME DOME》，一共有4種不同主題的影像，以圓頂特殊觀看模式，可以將動畫製作成以圓心向外擴散的畫面，讓民眾沉浸在可愛Emoji的動畫世界中，並與這些圖像合影留念，帶給觀眾一段療癒、放鬆的片刻時光。