新北市城鄉局啟動無紙化 一年省下60萬張A3紙

新北市城鄉局經過約8個月滾動式修正，都市設計審議無紙化於今年正式啟動，以落實簡政便民，減少紙張的耗費，除了提升本市都市設計審議品質，也展現了因應疫情下，結合數位轉型技術以提升本市行政效能，每年可以減少浪費近60萬張A3紙。

自去年10月20日起，新北市開始執行都市設計審議無紙化，歷時8個月，有137案參與測試及滾動式修正，報告書之目錄章節、提案單及頁碼皆由系統自動產生，強化報告書檢閱標註等功能，大幅提升審議品質及行政效率。

新北市城鄉局表示，該政策協助申請人以雲端文件管理系統，有效地便民分類文件；另外，審議過程相關修正版本之都審報告書，可透過固定每周三、五下午之「都審診療」，由幹部及同仁與申請單位討論、對圖及協調，減少民眾舟車勞頓修正都審報告書次數；最後，透過「都審得來速APP」隨時取得最新審議進度，落實行政的透明化。

城鄉局指出，近年因疫情影響了全球人們的生活，但也成為人類重新省思與地球關係的契機，此轉變除了帶動數位轉型的風潮外，替代傳統紙本報告書審議方式，強化無紙化目錄章節管理及提升審議品質及行政效率。

對於正式啟動新北市都市設計審議無紙化，過程雖充滿挑戰，但透過政府及程序不斷革新精進，預估縮短申請案件期程約37.5%，每年約可減少浪費近60萬張A3紙張，減少1440公斤二氧化碳排放量，相當於少砍144棵樹，達成節能減碳的宣示，落實永續發展目標。