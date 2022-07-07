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被罵爆！新北重新橋區間測速取消 分隔島也規劃改白線

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北交通局已將區間測速告示牌拆除。記者江婉儀／攝影
新北交通局已將區間測速告示牌拆除。記者江婉儀／攝影

新北市重新橋新莊往三重方向設置區間測速，引發機車族抗議。新北市交通局長鍾鳴時表示，短期先調整機慢車行車空間及設置標示，長期會規劃把分隔島改成白線，但因橋樑條件受限，無法開放機車行駛汽車道，完成改善前不建議啟動重新橋區間測速。

鍾鳴時說明，3年前道安會報選定機車事故最嚴重的重新橋新莊往三重方向，希望實施科技執法，新北交通大隊原定準備啟用，但引發機車族批評，認為有針對性，交通局6月5日針對近4萬輛機車，設置區間測速後平均時速從47.2公里下降至44.5公里，約下降5.7%。

分析重新橋機慢車道肇事原因，主要是40%未注意車前狀態及37%未保持行車安全距離，碰撞型態以59%追撞及12%路上翻車摔倒為最大宗。鍾鳴時說，機慢車前後車距不足容易導致二次追撞，且慢速車會影響行車速率，引發超車事故。

鍾鳴時說，針對重新橋改善計畫，短期目標是調整機慢車行車空間及完善道路工程，包含已完成調整上橋段雙白線，設置引導標線跟標誌，引導自行車及慢車分流行駛；長期部分，會評估把分隔島改成雙白線，增加機慢車道行駛空間。

但受限橋樑結構、動線及安全分流，目前無法開放機車行駛重新橋汽車道；未來於橋梁拆除改建時，將檢討規劃機車、慢車與行人的分流用路空間，並評估調整機車道速限的可行性。

鍾鳴時表示，相關標誌牌面已經撤除，也請養工處開始相關工程規劃設計，包含安全性、經費來源及後續施作等，預計3至6個月可以完成。在全面改善完成前，不建議啟動重新橋區間測速，未來區間測速也將不分車種，並縮短範圍，針對主線實施汽機車安全速度管理。

新北交大執法組組長林文南表示，統計今年5月事故有13件，6月8件，事故率有下降。因重新橋條件限制，不便設固定式測速，會評估在橋上人行道設移動式測速或是由警員以手持式測速，提醒用路人注意限速。

新北市交通局長鍾鳴時（左）針對重新橋新莊往三重方向改善措施說明。記者江婉儀／攝影
新北市交通局長鍾鳴時（左）針對重新橋新莊往三重方向改善措施說明。記者江婉儀／攝影
新北市交通局長鍾鳴時表示，相關標誌牌面已經撤除，也請養工處開始相關工程規劃設計，包含安全性、經費來源及後續施作等，預計3至6個月可以完成。記者江婉儀／攝影
新北市交通局長鍾鳴時表示，相關標誌牌面已經撤除，也請養工處開始相關工程規劃設計，包含安全性、經費來源及後續施作等，預計3至6個月可以完成。記者江婉儀／攝影

測速 車道

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