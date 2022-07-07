續拚永和汙水系統建設 3649戶接管預計後年完工

永和區地狹人稠，汙水接管成民生需求重要工程，新北水利局表示，永和第二期第六-1標工程已於上月標出，完工後可除當地7里有汙水系統分支管網，該區用戶接管率也提升4%，共3649戶，全區接管率屆時可達66.33%，全案預計113年完工。

水利局指出，「新北市永和地區汙水下水道系統第二期第六-1標工程」已於今年6月9日決標，施工範圍包含永和區新生里、大同里、忠義里、永成里、新廍里、河堤里及頂溪里等7里，預計113年完工，將完成里內汙水下水道系統分支管網布設及用戶接管3649戶。

水利局說明，此次工程之用戶接管主要集中於新廍里、河堤里及頂溪里等3里，而新生里、大同里、忠義里及永成里等4里，因屬永和新生地大陳地區都市更新案範圍，工程將先於周邊既有道路布設汙水下水道分支管網，待後續都市更新陸續啟動，即可由建商申請納管。

水利局長宋德仁說，永和區為新北市人口密度最高之行政區，需要加速汙水建設以改善環境衛生，第六-1標完工後，汙水系統每日可在永和區收集2萬8000噸汙水，也等同於每日減少超過10個標準游泳池的汙水量進入環境流入新店溪，將有效減緩流域汙染並改善居民生活環境。