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續拚永和汙水系統建設 3649戶接管預計後年完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
家庭汙水在未經處理情況下排出，不僅會對都市環境造成嚴重汙染，更會降低都市的居住環境品質。圖為用戶接管工程施工前示意圖。圖／新北水利局提供
家庭汙水在未經處理情況下排出，不僅會對都市環境造成嚴重汙染，更會降低都市的居住環境品質。圖為用戶接管工程施工前示意圖。圖／新北水利局提供

永和區地狹人稠，汙水接管成民生需求重要工程，新北水利局表示，永和第二期第六-1標工程已於上月標出，完工後可除當地7里有汙水系統分支管網，該區用戶接管率也提升4%，共3649戶，全區接管率屆時可達66.33%，全案預計113年完工。

水利局指出，「新北市永和地區汙水下水道系統第二期第六-1標工程」已於今年6月9日決標，施工範圍包含永和區新生里、大同里、忠義里、永成里、新廍里、河堤里及頂溪里等7里，預計113年完工，將完成里內汙水下水道系統分支管網布設及用戶接管3649戶。

水利局說明，此次工程之用戶接管主要集中於新廍里、河堤里及頂溪里等3里，而新生里、大同里、忠義里及永成里等4里，因屬永和新生地大陳地區都市更新案範圍，工程將先於周邊既有道路布設汙水下水道分支管網，待後續都市更新陸續啟動，即可由建商申請納管。

水利局長宋德仁說，永和區為新北市人口密度最高之行政區，需要加速汙水建設以改善環境衛生，第六-1標完工後，汙水系統每日可在永和區收集2萬8000噸汙水，也等同於每日減少超過10個標準游泳池的汙水量進入環境流入新店溪，將有效減緩流域汙染並改善居民生活環境。

水利局補充，家庭汙水在未經處理情況下排出，不僅會對都市環境造成嚴重汙染，更會降低都市的居住環境品質，惡化河川水質；永和截至111年5月底，汙水接管率為62.33%，第六-1標完工後預計提升永和區接管率4%，全區接管率可達66.33%。

汙水建設可改善環境衛生，新北近來持續推展汙水接管相關工作。圖／新北水利局提供
汙水建設可改善環境衛生，新北近來持續推展汙水接管相關工作。圖／新北水利局提供
新北市永和地區汙水下水道系統第二期第六-1標工程範圍。圖／新北水利局提供
新北市永和地區汙水下水道系統第二期第六-1標工程範圍。圖／新北水利局提供

水利局 都市更新

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