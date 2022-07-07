海外遊子看這裡 大邱炸雞啤酒節有台北展攤

各國逐步解封並陸續開放邊境管制，台北市觀傳局前往大邱市廳拜會大邱廣域市文化體育觀光局長朴熙俊，並共同簽署兩市觀光宣傳合作協議，並參加當地年度最大型且最具代表性的戶外活動「大邱炸雞啤酒節」，更邀請大邱市參與「2023台灣燈會在台北」。

北市觀傳局長劉奕霆率團並帶領城市吉祥物「熊讚」一起前往友好姐妹市韓國大邱廣域市推廣台北觀光，對大邱民眾而言，台北市並不陌生，更是韓國人來台旅遊首選城市，疫情前台北與大邱之間，每周定期30個航班。

觀傳局表示，大邱廣域市與台北市自2010年締結姊妹市，故兩市互邀參與年度大型活動或節慶盛會，不僅大邱廣域市邀請台北參加「大邱炸雞啤酒節」，今年7月30日的大稻埕情人節也邀請大邱廣域市共襄盛舉。

觀傳局表示，「大邱炸雞啤酒節」是該市最著名的夏日盛典，每年邀請所有韓國知名的炸雞連鎖店與啤酒品牌，讓民眾在炙熱季節中，暢飲涼爽的啤酒及搭配勁辣的韓式炸雞，晚間接續迎來熱情四射的演唱會。

觀傳局表示，今年炸雞啤酒節對大邱而言意義非凡，疫情重創後第一場大型戶外活動，台北市受邀參與盛會。劉奕霆表示，新冠疫情重創全球觀光旅遊業，這次受邀參與大邱雞啤節活動，希望以熱情及誠意歡迎世界各地的遊客來本市觀光，韓國是台北市最重要的觀光目標市場之一，希望未來台灣邊境限制鬆綁之後，可以邀請韓國的好朋友們重新回到台北市旅遊。

觀傳局表示，「大邱炸雞啤酒節」自7月6日起連續五天在韓國大邱頭流公園舉辦，活動時間為下午2時至晚上9時，觀傳局在台北展攤準備有趣的互動遊戲，以及熊讚見面活動，同時也準備多項豐富禮品，希望讓民眾透過遊戲更認識台北。

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