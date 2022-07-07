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新北市圖5分館推暑期英語營 土城分館教你中元節怎麼說

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市圖土城分館搭配中元節舉辦「中元英閱會」，帶大家認識中元普渡祭品料理與傳統民俗的英文。圖／新北市立圖書館提供
新北市圖土城分館搭配中元節舉辦「中元英閱會」，帶大家認識中元普渡祭品料理與傳統民俗的英文。圖／新北市立圖書館提供

新北市立圖書館5處分館推出暑期英語學習營，其中最特別的是土城分館，搭配中元節舉辦「中元英閱會」，帶大家認識中元普渡祭品料理與傳統民俗的英文，透過生活化的英語學習體驗，讓孩子輕鬆學英文。

新北市立圖書館5處分館推出暑期英語學習營，金山分館邀請獲紐約時報最佳移民英文教師獎的楊筱薇，為金山學童客製化英語課程，帶孩子金山老街微旅行，聽地方故事，用雙語認識在地文化的獨家特色；三峽分館則透過歌劇「魔笛」、芭蕾舞劇「胡桃鉗」、管弦樂作品「動物狂歡節」、「韋瓦第 四季協奏曲」、「彼得與狼」等經典古典音樂欣賞，用音樂學英文。

汐止分館開辦英語戲劇營，帶小朋友創意演出經典童話「三隻小豬」，同時邀請到熱愛臺灣小吃的美籍外師，教大家如何用英文跟外國人介紹蚵仔煎、臭豆腐、滷肉飯等夜市美食；永和分館「英語編採創作營」結合英語繪本閱讀、藝術創作、實地採訪編輯、手工書製作、以及廣播劇聲音表演，錄製在地英語繪本故事。

而最特別的則是土城分館，搭配農曆七月中元節舉辦「中元英閱會」，帶大家認識應景的中元普渡祭品料理與傳統民俗的英文。

另外，新北市立圖書館暑假期間陪讀服務，推出結合SDGs的「世界閱Summer」免費才藝課程，包括昆蟲大發現、科學生活大發現、走進圖書館的閱讀魔法、賽車機器人營、太空戰士科學營、微觀世界探索營等多元閱讀主題活動，讓學童跨域學習，從生活中推動永續發展教育，擁有豐富的暑假生活。

此外，幸福餐券也持續提供弱勢學童80元，可就近到便利商店換取餐點，有需要的家長可善加利用。

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