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提升捷運站周圍行走舒適 中和復興路改善工程年底完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為確認復興路道路改善工程情形，立委江永昌邀集內政部營建署、新北養工處、中和區公所、台電公司，以及在地里長尤敏玉、游志鴻、陳成功、連顯達、申文博等5位至現場會勘，聽取及反應民眾的各項意見。 圖／江永昌辦公室提供
為確認復興路道路改善工程情形，立委江永昌邀集內政部營建署、新北養工處、中和區公所、台電公司，以及在地里長尤敏玉、游志鴻、陳成功、連顯達、申文博等5位至現場會勘，聽取及反應民眾的各項意見。 圖／江永昌辦公室提供

雙和地區地狹人稠，但捷運站也不少，為加強周邊行走舒適性、鼓勵民眾搭乘大眾運輸，中和復興路（中正路至和平街）正在道路改善工程，除翻新外，也做電桿下地等，增加捷運站周圍道路行走方便，工程預計12月底就能完工。

江永昌說明，這次工程為「雙和雙捷低碳人本生活街區整合示範計畫」的系列計畫之一，爭取中央補助2328萬，改善範圍包括中興街、復興路的兩側人行道，施工總長約1.12公里，希望藉由改善工程鼓勵民眾多搭大眾運輸，而工程未來也將作為未來其他地區的人本街區示範案例。

江永昌指出，由中正路到中興街172巷的雙號側雖已幾近完成人行道翻新，但仍有部分路段電桿尚未移除及預留下地空間尚未填平等問題，要求施工單位應盡速排入工期，以便及早開放通行；由於工程會經過設有階梯的路段，修建時應將人行道與階梯銜街處順平。

另外，江永昌提到，中興街175巷口設有並排的排水蓋，下雨時有容易導致行人及機車滑倒，因此公所承諾研議以埋管排水方式取代溝蓋，減低天雨路滑的風險。

中和區公所補充，工程使用鍍鋅鋼管作為排水渠道及電纜地下化加強結構段的管道材質，之後會灌上水泥包覆阻絕日曬，耐用度將大幅提升。

中和區中興里長游志鴻說，台電為了配合電桿下地，已在中興街130號新設的兩座電箱，但住戶反映電箱阻礙大樓大門通行，請台電及施工單位應研議遷移。

中和區復興里長尤敏玉表示，已施工完畢的路段道路確實品質提升不少，希望能加速復興里內路段工程，既縮短交通影響時程，也讓里民能盡早使用全新且安全道路。

為確認復興路道路改善工程情形，立委江永昌邀集內政部營建署、新北養工處、中和區公所、台電公司，以及在地里長尤敏玉、游志鴻、陳成功、連顯達、申文博等5位至現場會勘，聽取及反應民眾的各項意見。 圖／江永昌辦公室提供
為確認復興路道路改善工程情形，立委江永昌邀集內政部營建署、新北養工處、中和區公所、台電公司，以及在地里長尤敏玉、游志鴻、陳成功、連顯達、申文博等5位至現場會勘，聽取及反應民眾的各項意見。 圖／江永昌辦公室提供
為確認復興路道路改善工程情形，立委江永昌邀集內政部營建署、新北養工處、中和區公所、台電公司，以及在地里長尤敏玉、游志鴻、陳成功、連顯達、申文博等5位至現場會勘，聽取及反應民眾的各項意見。 圖／江永昌辦公室提供
為確認復興路道路改善工程情形，立委江永昌邀集內政部營建署、新北養工處、中和區公所、台電公司，以及在地里長尤敏玉、游志鴻、陳成功、連顯達、申文博等5位至現場會勘，聽取及反應民眾的各項意見。 圖／江永昌辦公室提供

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