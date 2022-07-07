交通解嚴大遊行7月9日登場 凱道等分4階段交管

爭取機車路權，民間團體發起交通解嚴大遊行，9日行經中山北路、重慶北路、忠孝西路、凱達格蘭大道等處，遊行路段將分4階段交通管制，公車過站不停或改道。

台灣機車路權促進會將在9日舉行交通解嚴大遊行，訴求省道全面開放機車行駛、高速公路開放重機行駛等，遊行路線將自花博公園旁中山北路出發後，行經南京西路、重慶北路、忠孝西路、公園路、青島西路、中山南路，最後到凱達格蘭大道集會後解散。

台北市警察局交通警察大隊及台北市公共運輸處發布新聞稿表示，已核准交通解嚴大遊行集會遊行活動遊行路線，為維護活動交通秩序與安全，上午8時至晚間7時，遊行路線將分4階段進行交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍或時段。

首階段管制路段為凱達格蘭大道，中午12時起納入中山北路，下午2時至4時擴大至忠孝西路、青島西路、公園路及中山南路，下午4時後除凱道外恢復通行。

交大提醒，用路人請提前避開管制路段，或依現場員警指揮減速慢行，建議東西向車流可改道民生西路、長安西路、愛國西路；南北向車流可改道承德路、中華路、林森南路。

公運處指出，因應4階段交管，行經遊行路線的各路公車將分時段改道或過站不停，影響站點包含台北市立美術館、市立大學附小、台北車站（公園）、台北車站（忠孝）、台大醫院等。

公運處表示，相關資訊可上「大臺北公車」網頁、公運處網頁，或電洽站牌上各公車調度站、台北市民當家熱線1999詢問。