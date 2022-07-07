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虎頭蜂傷人頻傳 新北提4守則減蜂螫
隨著疫情方向朝與病毒共存，越來越多民眾假日選擇外出健行，近1個月新北市動保處持續接獲民眾登山通報虎頭蜂螫傷人事件，新北市動保處邀集林務局等中央單位會商，並提出防蜂4守則包含著長袖衣帽、攜帶防蚊液、遇蜂反向離開、不去人煙稀少處以減少蜂螫事件。
疫情趨緩後民眾外出旅遊增加，近1個月新北市動保處持續接獲民眾登山通報虎頭蜂螫傷人事件，嚴重者呈意識昏迷，發現絕大多數民眾並無防蜂觀念，造成螫傷案件頻傳。新北市動保處上月底邀集林務局等18單位開會，要求場域轄管單位善盡管理責任，所有登山步道出入口都要設置預警告示牌。
每年清明節過後至10月為虎頭蜂築巢旺季，為避免虎頭蜂螫傷人，會中決議場域管理單位豎立告示牌，提醒遊客防蜂4守則，包含著長袖衣帽、攜帶防蚊液、周遭出現蜂應速反向離開、不去人煙稀少處等，以減少蜂螫事件。
新北市動保處表示，若不幸被蜂螫傷，應在安全地點躺平，將可見之螫針以指甲或卡片小心去除，並立即通報119救援。虎頭蜂基本不會主動攻擊人，一旦闖入蜂巢警戒範圍內，或因風吹樹搖、讓窩內蜂群以為遭侵犯，才會被蜂攻擊。民眾在沒有裝備能保護自己安全時，千萬不要輕易嘗試摘除蜂巢。
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