一個土城兩種區徵惹怨 地政局：中央單位中央主導

新北市土城司法園區區段徵收案前兩天召開4次公聽會，會中林姓地主不滿金城路兩邊分回比例不均。議員參選人曾進益建議司法園區及暫緩重劃區兩案併行開發、分區配地解決民怨。地政局則表示，地院等單位為中央機關因此司法園區中央主導徵收，另將舉行媒合平台保障地主權益。

新北市地政局昨舉行土城司法園區土地徵收公聽會，一名地主林小姐表示區段徵收能分回40%，但金城路對面市地重劃卻能分回55%起跳的比率，質疑政府賺很大。

新北市議員參選人曾進益指出，這次司法園區部分預定地包含暫緩發展區區段徵收區域，然因司法園區由內政部主導，與新北市府主導暫緩發展區區域重疊，進而產生扞格造成爭議。

他說，公聽會中簡報發現，現行區段徵收情況因基本土地大小門檻，導致多數小地主只能領取現金，抵價地看的到拿不到。這樣亂象變相成為建商、財團以半價或低價收購，批評政府不要當建商、財團炒高房價幫兇。呼籲兩徵收案應併行開發、分區配地，解決土城暫緩發展區徵收遙遙無期問題。

新北市地政局對此表示，因土城司法園區開發起因為位於金城路二段的新北地院、地檢署及台北看守所等搬遷需求，上述單位均屬中央機關故區徵案由內政部主導。又因北二高中和及土城交流道交通長期壅塞，因此規劃高速公路用地以新建匝道，經考量金城交流道用地取得一致性及地主權益，因此將部分原屬土城暫緩發展區區段徵收區興建交流道所需用地納入計畫範圍一併取得。