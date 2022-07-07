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東北角汙水道網管 瑞芳先行拚後年動工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北積極布建市內汙水下水道，全市接管率已經突破七成，但東北角一帶等非都會區，卻還是汙水接管的「處女地」，在地民眾都希望能趕緊接管。圖為汙水管線推進作業。圖／新北水利局提供
新北積極布建市內汙水下水道，全市接管率已經突破七成，但東北角一帶等非都會區，卻還是汙水接管的「處女地」，在地民眾都希望能趕緊接管。圖為汙水管線推進作業。圖／新北水利局提供

新北東北角、北海岸一帶目前都為汙水網路「處女地」，目前規畫瑞芳先行建設汙水處理廠及相關網路，當地議員表示，民眾等了十多年都沒等到，盼市府加速建設腳步，否則排放汙水及淹水問題難解。水利局表示，已進行規畫設計及分配標案，工程標預計最快明年底有望標出。

新北積極布建市內汙水下水道，但如三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮及深坑等非都會區，汙水接管仍要加快腳步，當中人口稠密區民眾還是希望能夠接管，解決淹水或相關問題。

水利局表示，「新北市瑞芳地區汙水下水道系統第一期修正實施計畫」已於去年6月25日經內政部通過，正辦理第一期實施計畫工程委託設計、監造技術服務招標作業，後續中央核定補助經費到位後，預計最快明年底可以完成招標，並於隔年動工，建設瑞芳汙水廠以及相關公共管網及用戶接管等。

汙水下水道工程科長蔡建立說，整個東北角區域因為經費及施工量體關係，正積極向中央爭取經費，但目前僅有瑞芳有望建設汙水系統的行政區，預計分2期施工，第一期實施計畫總經費為16億元，現正找工程顧問公司處理相關細節，第二期則要看第一期施作情形及後續需求再規畫。

瑞芳里長聯誼會會長、碩仁里里長林富萬表示，當地汙水下水道過去北縣時期在鎮上都有編列預算，但工程喊了十幾年都沒執行，不只民眾排水上問題，像傑魚里一帶也都會淹水，不少民眾都贊成趕緊建置瑞芳汙水廠。

市議員張錦豪說，金山及萬里幅員廣大，要全區接管有一定困難，且當地民眾都已經習慣，沒有特別需求，但人口稠密區確實可以來做，像有些民宅就直接將廢水排入河川，河川又接連大海，對生態是很大衝擊，尤其瑞芳有相關建設，也會希望周遭區域要有同樣規畫，市府應設法說服民眾改變使用習慣，讓整體城鄉差距減少。

市議員陳偉杰指出，三芝及石門因人口少，較沒有迫切需求，不過淡水等人潮聚集區還是有些地方普及率待提升，希望市府在整體規畫時仍須注意到市區民眾的需求。

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