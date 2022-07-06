疫情緩就業市場熱 新北7月徵才活動多達8場
新北市政府就業服務處表示，隨著疫情漸緩及迎接暑假旅遊商機到來，廠商開缺搶人才情形漸熱，7月至11月幾乎週週接力舉辦徵才活動，光是7月就多達8場。
新北市就服處發布新聞稿指出，隨著疫情漸緩，未來6個月住宿餐飲、零售業展望呈現擴張，同時為了迎接暑假旅遊商機到來，廠商卯足全力開缺搶人才。
就服處表示，7月至11月幾乎週週接力舉辦徵才活動，光是7月就有多達8場。分別是7日在淡水水碓市民活動中心舉辦、12日土城區公所7樓禮堂、13日新北市政府稅捐處9樓禮堂、19日蘆洲長安市民活動中心、20日永和溪洲市民活動中心、21日三重體育館、27日崑崙公園市民活動中心、28日三重永盛市民活動中心，不論是尋職或是有暑期工讀需求民眾，歡迎把握機會前往面試。
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