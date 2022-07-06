快訊

大馬名人賽／24分鐘拍下優霸盃奪冠功臣 戴資穎闖第二輪

不愧股市行家！台股重挫破底 三竹今處分持股大賺1715萬

不倫人夫判賠50萬 「最美博士」許藍方發5點聲明反擊

疫情緩就業市場熱 新北7月徵才活動多達8場

中央社／ 新北6日電

新北市政府就業服務處表示，隨著疫情漸緩及迎接暑假旅遊商機到來，廠商開缺搶人才情形漸熱，7月至11月幾乎週週接力舉辦徵才活動，光是7月就多達8場。

新北市就服處發布新聞稿指出，隨著疫情漸緩，未來6個月住宿餐飲、零售業展望呈現擴張，同時為了迎接暑假旅遊商機到來，廠商卯足全力開缺搶人才。

就服處表示，7月至11月幾乎週週接力舉辦徵才活動，光是7月就有多達8場。分別是7日在淡水水碓市民活動中心舉辦、12日土城區公所7樓禮堂、13日新北市政府稅捐處9樓禮堂、19日蘆洲長安市民活動中心、20日永和溪洲市民活動中心、21日三重體育館、27日崑崙公園市民活動中心、28日三重永盛市民活動中心，不論是尋職或是有暑期工讀需求民眾，歡迎把握機會前往面試。

疫情 徵才活動

延伸閱讀

新北議員蔡淑君聯名李明川推潮T 募政治獻金

第4劑疫苗接種率低 新北：疫情趨緩讓長者意願降

新北居家照護已有66萬人康復 侯友宜指基層診所負擔8成

民進黨火力集中攻新北 恩恩案後追擊「輕生案」

相關新聞

平溪牡丹車站有電梯卻沒渡板 輪椅族搭車還差一步

台鐵在平溪線牡丹車站新建3部電梯，方便長者搭火車，但有輪椅族說，牡丹站無人值守，沒提供渡板，還是難搭火車。台鐵今天表示，...

盼別有下個高雄城中城 永和災害演練搶救社區大樓

為避免民眾在相關災害來臨時驚慌，新北市永和區公所今下午在尚林苑社區大樓舉辦災害防救演練，模擬高樓層社區遭逢地震又遇火災時...

永和大陳單元3都更案公展起跑 9日辦首場音樂會

永和大陳地區單元3公辦都更案5月16日已向新北市府報核，7月8日起開始為期30天公開展覽，在當地里辦公室、永和區公所及都...

新北居家照護已有66萬人康復 侯友宜指基層診所負擔8成

國內疫情持續趨緩，新北市長侯友宜今表示，新北疫情下降趨勢非常緩慢，呼籲民眾仍要將基本防疫做好。另外居家照護已康復66萬人...

三貂嶺自行車隧道試營運 16日起開放單向騎乘

三貂嶺自行車隧道第1階段網路預約至15日都額滿，由於隧道內不能騎車引地方質疑，第2階段開放預約，將於16日起開放單進單出...

北市設置1117個舊衣回收箱 去年創下1709萬收益

台北市目前在道路上設置1117個舊衣回收箱，根據統計，去年已回收2316噸舊衣、創造1709萬收益，北市環保局將於7月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。