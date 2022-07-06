道路拓寬機車位減少惹怨 汐止議員爭取增設

汐止區康寧街目前正在進行第二期拓寬工程，不過，在日月光社區路口處，本來的機車位卻因此減少，讓附近居民擔心沒地方停車，所以，新北市議員張錦豪會勘，希望就目前人行道規劃與機車停車需求做調整。

湖光里長夏潔書說，因為道路拓寬工程快完工了，因為，社區前的機車格少了蠻多的，所以，就有住戶反應停車格會不夠，所以，希望在現有的空間裡面，看能不能增加一些機車格，讓住戶方便停車。

新北市議員張錦豪表示，在康寧街747號，也就是在日月光、伯爵社區出來銜接康寧街路口，目前正在做康寧街的拓寬工程，已經將人行道及機車格做配置，有一些住戶反應機車停車位不夠，希望在新建的拓寬工程中把機車停車需求納入，經了解後，因為目前設置的機車位明顯不足，希望能調整增加，趁現在還沒完工前再做一些變更。

張錦豪指出，目前是設計12格機車格再加上一個殘障車位，希望能夠調整配置增加，符合人行空間及機車族的需求，會勘後會請市府養工處重新畫一個圖，配合地方停車需求，趁完工前納入改善。