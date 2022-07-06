「光音淡水」週六登場 實力派歌手要嗨爆古蹟

新北市立淡水古蹟博物館將於7/9(六)在淡水海關碼頭舉辦「光音淡水」演唱會，邀請入圍第33屆金曲獎最佳華語男歌手獎的盧廣仲、女歌手獎的魏如萱及曾獲三金大獎的亂彈阿翔輪番開唱，超過10位的實力派歌手一起嗨爆古蹟！

淡水古蹟博物館館長 黃麗鈴表示，今年適逢淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，市府自年初起就推出「港動淡水」系列活動，獲得大眾的熱烈支持。其中，最受矚目的7月「光音淡水」演唱會在淡水古蹟博物館打造夏日以音樂為主的活動，還加碼邀請大支、B.T.O.D、原子邦妮、吳獻、聲林之王陳景皓、南畯鵬、九九及淡水大專院校的音樂社團齊聚古蹟，一同歡慶淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，除了在淡水海關碼頭的演唱會之外，7月每週還會在淡水紅毛城與前清淡水稅務司官邸（小白宮）舉辦各種主題活動，包括街舞快閃演出、異國舞蹈體驗、阿卡貝拉、戶外瑜珈、特色市集及草地野餐派對等，並將獨家推出「水路微旅行」，讓大家搭乘遊艇欣賞淡水河流域的古蹟文化風貌。