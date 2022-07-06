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盼別有下個高雄城中城 永和災害演練搶救社區大樓

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市永和區公所今下午在尚林苑社區大樓舉辦災害防救演練，模擬高樓層社區遭逢地震又遇火災時的搶救作為。圖／永和區公所提供
新北市永和區公所今下午在尚林苑社區大樓舉辦災害防救演練，模擬高樓層社區遭逢地震又遇火災時的搶救作為。圖／永和區公所提供

為避免民眾在相關災害來臨時驚慌，新北市永和區公所今下午在尚林苑社區大樓舉辦災害防救演練，模擬高樓層社區遭逢地震又遇火災時的搶救作為，並整合轄內各單位防災能量，建立迅速有效的救災機制，將災害降到最低，保障民眾生命財產的安全。

永和區公所說明，永和地狹人稠，建築物老舊且巷弄窄小，有鑑於去年高雄城中城大樓失火，考慮高層建築與人口密集特性，一旦發生火災，具有濃煙密布、高溫灼熱、不易逃生及搶救困難等狀況，因此今年演練特別結合社區型大樓，藉由各項演練強化防災能量。

這次防災演練結合新北消防局第七救災救護大隊、永和分局、清潔隊、永安里辦公處、防災校園（永和國民小學）、防災企業（比漾廣場、盛康實業公司）及防災社區（秀林、竹林、光明、豫溪里辦公處）等公私部門，促進各單位的橫向聯繫，盼能讓未來前線防救災工作更順暢。

永安里里長陳欽宗表示，建立民眾防災意識及能力非常重要，平時做好充分準備，並藉由演練加強自主災害防救及應變能力，如此一來災害發生時，里民就能沉穩應對，保持冷靜不慌張，發揮「自救、互救」的防護能力。

永和區長陳怡君表示，演練結合企業、社區及校園等24個單位共80人參與，透過整合性演練規劃，落實救災及防災校園的收容準備工作，未來期盼有更多民間團體投入防災工作，共同提升永和救災應變能力，齊力打造安全宜居社區。

新北市永和區公所今下午在尚林苑社區大樓舉辦災害防救演練，模擬高樓層社區遭逢地震又遇火災時的搶救作為。圖／永和區公所提供
新北市永和區公所今下午在尚林苑社區大樓舉辦災害防救演練，模擬高樓層社區遭逢地震又遇火災時的搶救作為。圖／永和區公所提供

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