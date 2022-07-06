平溪牡丹車站有電梯卻沒渡板 輪椅族搭車還差一步

台鐵在平溪線牡丹車站新建3部電梯，方便長者搭火車，但有輪椅族說，牡丹站無人值守，沒提供渡板，還是難搭火車。台鐵今天表示，牡丹站周二到周六已有人值勤，其他時段雙溪站機動支援。牡丹站位於彎道處，渡板要量身打造，預計11日運來服務輪椅族上下車。

台鐵表示，為了便利牡丹地區年長及行動不便旅客搭乘火車，提昇旅運服務品質，促進地方發展，經立委賴品妤協助爭取預算，把牡丹站無障礙及相關設施改善工程，納入「鐵路行車安全改善6年計畫」發包改善。

台鐵斥資2465萬多元，興建通往購票處的1號電梯及第一月台2號電梯、第二月台3號電梯，同時整建地下道，改善扶手欄杆、照明設備、牆面、地面和走道環境。3部電梯在5月間試運作，並在今天舉辦啟用儀式，台鐵局長杜微邀賴品妤和地方人士出席，見證台鐵提升服務實績。

賴品妤說，牡丹車站過去的設計對長輩不友善，經過地方人士爭取，感謝台鐵從善如流，解決多年難題。電梯原本每天上午7點半啟用，老人家覺得太晚了，後來提前到6點半啟用。牡丹車站的電梯除了嘉惠地方民眾，相信也有助於市府推動三貂角隧道自行車道等觀光計畫。

當地莊姓男子說，牡丹站是無人值守的招呼站，光有電梯，但沒有人值班協助放置渡板，靠輪椅代步的人還是無法坐火車。

台鐵表示，現在周二到周六上午8點到下午3點，都有安排雙溪站同仁在牡丹站值班。周二到周六其餘時段和周日、周一，有需求的民眾可聯絡雙溪站機動派員來服務。