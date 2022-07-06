永和大陳單元3都更案公展起跑 9日辦首場音樂會

永和大陳地區單元3公辦都更案5月16日已向新北市府報核，7月8日起開始為期30天公開展覽，在當地里辦公室、永和區公所及都市更新處供民眾閱覽。另外，7月9日將為250戶地主盛大舉辦首場音樂會，在重建前夕，為鄰里間的情感加溫。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，大陳單元3公辦都更案在今年4月中旬完成近250戶地主的選配及公開抽籤，隨即於5月中旬報核，目前案件正由市府審議中，預計7月18日下午在永平高中體育館召開公辦公聽會。

住都中心表示，皇翔建設將於7月9日下午在永平高中體育館舉辦「人。家。生活–故事6部曲系列活動」的首部曲-「聽見幸福的樂章-大陳嘉年華．轉角遇見愛」，邀請金曲獎製作人薛忠銘為大陳地區譜出專屬主題曲，以音樂會及居家裝置互動形式，喚起大陳單元3住戶們這60多年來的深厚街坊情誼，同時象徵新北市府、住都中心、皇翔建設共同創造都市更新後嶄新而溫暖的住居環境。

住都中心提醒，單元3內土地、合法建物所有權人及其他權利關係人，可在公展期間內以書面向市府提出意見，市府彙整後將提供新北市都市更新及爭議處理審議會參考。

為讓住戶更了解計畫內容且掌握進度，此案相關內容也可在專屬網站（https://reurl.cc/x9b3Dz）查詢。事權計畫公展期間，民眾若有任何問題，歡迎洽詢駐點辦公室「推陳∙出新站」(永和區保安路238號)，或撥打服務專線：(02)8921-3636，由專人協助。