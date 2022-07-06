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三貂嶺自行車隧道試營運 16日起開放單向騎乘

中央社／ 新北6日電
新北市三貂嶺隧道自行車道試營運，圖為首發團成員在熱門打卡景點、鏡面水池拍照留念。圖／新北工務局提供
新北市三貂嶺隧道自行車道試營運，圖為首發團成員在熱門打卡景點、鏡面水池拍照留念。圖／新北工務局提供

三貂嶺自行車隧道第1階段網路預約至15日都額滿，由於隧道內不能騎車引地方質疑，第2階段開放預約，將於16日起開放單進單出方式，提供民眾自行車騎乘體驗。

新北市工務局表示，三貂嶺生態自行車隧道是一座與生態結合的大自然環境保育歷史隧道。三貂嶺隧道於民國108年公告為歷史建築，市府歷經3年多整修後，終於讓封閉37年的隧道重新開放。

工務局表示，於6月27日起開放第一階段網路預約試體驗，並自7月3日展開試營運，每天開放4梯次入場，每次總量管制80人，由於網路預約人潮踴躍，截至7月15日前都已額滿。

由於為維持旅遊品質及確保體驗民眾安全，隧道內禁止騎乘自行車，民眾需步行約40分鐘，引立委賴品妤等地方質疑，市府日前宣布開放第2階段網路預約。

工務局表示，由於隧道內狹窄，每梯次開放80人，常讓隧道內有些擁擠，若開放自行車騎乘，可能發生碰撞意外，因此，第2階段預約每天每梯次入場人數減半為40人，但可開放騎乘。

工務局表示，為兼顧民眾騎乘安全及舒適，不同梯次分別由牡丹及三貂嶺進入，並採單向進出管制，除鏡面水池區域及壁掛棧橋外，自行車可以騎乘方式體驗。由於預約踴躍，截至19日都是預約額滿。

賴品妤也在臉書貼文對市府改採單進單出騎乘的體驗方式給予肯定，她表示，市府願意做出第1步改善，聽取市民朋友的建議將自行車道回歸騎乘功能，未來要如何調整開放事宜、能否雙向通車，她也會持續追蹤、積極溝通。

新北市長侯友宜今天在市政會議表示，三貂嶺隧道自行車道是具有歷史的隧道，封閉37年後重新開放，試營運過程會評估各種方式，這也是台灣最大產煤區從興盛到沒落、到重新創造第二春的展現，這是最美麗的隧道，尤其是水光倒影，適合親子共遊。

工務局強調，三貂嶺生態隧道有別於其他自行車隧道，是一座著重生態保育的隧道，在試營運階段規劃採用不同體驗模式，希望藉由試營運階段滾動式檢討調整出最佳方案，以供正式營運後，讓遊客有更美好舒適的旅遊體驗。

新北市三貂嶺隧道自行車道試營運，圖為首發團車隊在非隧道路段騎車前行。圖／新北工務局提供
新北市三貂嶺隧道自行車道試營運，圖為首發團車隊在非隧道路段騎車前行。圖／新北工務局提供

自行車 新北市長 賴品妤

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