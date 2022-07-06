台北街頭飄落黃金雨 市區就能看見阿勃勒花

阿勃勒花在6月底、7月初盛開，北市公園處表示，今年花季全盛期足足晚了2個星期，不論在郊野或是市中心，都能看見一串串金黃色的花朵搖曳空中，暖風將花瓣吹落就像是黃金雨，不少路段都有種植，民眾出門時可以多留意，把握最佳賞期。

公園處說，阿勃勒為豆科蘇木亞科落葉大喬木，冬季落葉讓陽光灑落地面，夏季則有茂盛的羽狀複葉遮蔭，但最特別的是總狀花序成串下垂，初開為金黃色，花落前轉為淡黃色或白色。

公園處指出，阿勃勒嫩葉是多種粉蝶食草，常見淡黃綠色的水青粉蝶及黃色系的淡黃蝶、台灣黃蝶等穿梭產卵或訪花吸蜜，風吹驚起蝴蝶，分不清是花瓣隨風飄落或是黃蝶飛舞，猶如花朵幻化成蝶，當大量花瓣飄落如雨下，有「黃金雨」美譽。