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台北街頭飄落黃金雨 市區就能看見阿勃勒花

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
阿勃勒被風吹起後，會分不清是花瓣隨風飄落或是黃蝶飛舞，猶如花朵幻化成蝶，大量花瓣飄落如雨下，有「黃金雨」美譽。圖／北市工務局提供
阿勃勒被風吹起後，會分不清是花瓣隨風飄落或是黃蝶飛舞，猶如花朵幻化成蝶，大量花瓣飄落如雨下，有「黃金雨」美譽。圖／北市工務局提供

阿勃勒花在6月底、7月初盛開，北市公園處表示，今年花季全盛期足足晚了2個星期，不論在郊野或是市中心，都能看見一串串金黃色的花朵搖曳空中，暖風將花瓣吹落就像是黃金雨，不少路段都有種植，民眾出門時可以多留意，把握最佳賞期。

公園處說，阿勃勒為豆科蘇木亞科落葉大喬木，冬季落葉讓陽光灑落地面，夏季則有茂盛的羽狀複葉遮蔭，但最特別的是總狀花序成串下垂，初開為金黃色，花落前轉為淡黃色或白色。

公園處指出，阿勃勒嫩葉是多種粉蝶食草，常見淡黃綠色的水青粉蝶及黃色系的淡黃蝶、台灣黃蝶等穿梭產卵或訪花吸蜜，風吹驚起蝴蝶，分不清是花瓣隨風飄落或是黃蝶飛舞，猶如花朵幻化成蝶，當大量花瓣飄落如雨下，有「黃金雨」美譽。

公園處園藝工程隊隊長胡鴻威表示，北投東華街二段捷運線形公園、磺港路綠地及大直堤頂大道二段、士林區福林路士林官邸等，多處路段皆有栽植阿勃勒，近期在溫暖氣溫催化下，阿勃勒花況已進入全盛期，夏季日落較晚，民眾可把握時間欣賞夏日浪漫黃金雨。

阿勃勒被風吹起後，會分不清是花瓣隨風飄落或是黃蝶飛舞，猶如花朵幻化成蝶，大量花瓣飄落如雨下，有「黃金雨」美譽。圖／北市工務局提供
阿勃勒被風吹起後，會分不清是花瓣隨風飄落或是黃蝶飛舞，猶如花朵幻化成蝶，大量花瓣飄落如雨下，有「黃金雨」美譽。圖／北市工務局提供
阿勃勒被風吹起後，會分不清是花瓣隨風飄落或是黃蝶飛舞，猶如花朵幻化成蝶，大量花瓣飄落如雨下，有「黃金雨」美譽。圖／北市工務局提供
阿勃勒被風吹起後，會分不清是花瓣隨風飄落或是黃蝶飛舞，猶如花朵幻化成蝶，大量花瓣飄落如雨下，有「黃金雨」美譽。圖／北市工務局提供

阿勃勒 捷運 園藝

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