北市設置1117個舊衣回收箱 去年創下1709萬收益

台北市目前在道路上設置1117個舊衣回收箱，根據統計，去年已回收2316噸舊衣、創造1709萬收益，北市環保局將於7月11日至22日受理社福團體申請最新一期舊衣回收箱設置許可，經審核通過者，可自今年11月起於北市道路設置舊衣回收箱，3年期滿後需重新申請設置許可。

環保局說，舊衣回收箱設置的申請資格為北市社會局核准立案，並符合人民團體法或經全國身心障礙福利服務機構評鑑為乙等（含）以上者。經審核通過者，可於北市道路（市有土地）上設置舊衣回收箱（共3年，期滿須重新申請設置許可）。

欲申辦者，可於上述受理期間的周一至周五上午9時至中午12時、下午1時30分至4時30分，親送申請資料至北市府1樓環保局櫃台辦理，或以郵寄方式申請，寄至台北市信義區市府路1號7樓東北區／台北市環保局環境清潔管理科收（以交寄之郵戳日期為憑，逾期不受理），申請書等資料，可至環保局官網「電子公告欄」下載。

根據統計，北市今年核准舊衣回收箱的社福團體共有48家，在北市道路（市有土地）上所設置的舊衣回收箱共計1117個，去年已回收2316噸舊衣、創造1709萬元收益，平均每家社福團體得到約36萬元收入所得。

環保局指出，民眾在捐款二手衣物時，最常想到舊衣回收箱，舊衣回收箱兼具社會救助與資源回收功能，社福團體可透過其將收受的舊衣，以回收再利用方式增加營收，幫助許多身障者，且每回收一件衣服相當於減少4.2公斤的碳排放量、回收一件T恤相當於省下2500公升水量。

另外，環保局提醒，舊衣回收箱只收受衣物類如衣服、褲子、外套、圍巾等，其他如鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭等屬不可捐贈類，請勿投入，以免造成社福團體處理回收再利用的困擾，若不小心丟錯物品，可直撥舊衣回收箱上的電話，與社福團體聯絡取回。