北市1年半有76件婚攝爭議 9成涉及沒收定金

Covid-19疫情近3年，許多新人婚紗攝影不是取消就是延期，衍生消費糾紛。北市法務局統計，近年共受理76件婚紗攝影消費爭議，9成以上是涉及沒收定金或一定比例總金額；消保官表示，若業者已提供部分服務或因終止契約而有所損害，仍可向消費者請求報酬、損害賠償。

北市受理婚紗攝影服務消費爭議案件，去年有52件、今年截至6月底前有24件。消保官葉家豪指出，有民眾申訴在給付定金後，由於個人因素決定不拍婚紗，業者卻主張要沒收全額定金。

葉家豪說，雖然民法中有規定，如果取消契約事由可以歸責消費者，就能夠不退還定金，但是婚攝契約屬於「承攬」而非「買賣」，消費者有權隨時終止契約，業者不得沒收定金。

另外，自Covid-19疫情爆發至今，因政府所頒布的管制措施，例如全國第三級警戒或其他指引等，導致無法順利完成拍攝者，也屬於不可歸責於消費者之事由。不過葉家豪提到，業者可向消費者請求給付已完成工作的報酬，以及賠償因契約終止而衍生的損害。

葉家豪表示，「婚紗攝影服務定型化契約」已於2020年1月1日生效，其中要求業者應提供消費者3天的審閱期、業者如有收取定金，不得逾契約總金額20%、業者應按各階段服務項目收取不超過法定上限之金額、禮服押金不得逾契約總金額10%、照片製作有瑕疵消費者得請求業者於約定期限內修補或重新製作等內容，也是常見消費爭議，訂立契約時應注意。