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推七大振興再發熊好券？黃珊珊：方案下周跟大家報告

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊(右五)、北市商圈產業聯合會理事長洪文和(右一)、天母商圈發展協會理事長唐笛(右四)等人，今天共同宣布「2022天母啤酒節」首發開跑。
台北市副市長黃珊珊(右五)、北市商圈產業聯合會理事長洪文和(右一)、天母商圈發展協會理事長唐笛(右四)等人，今天共同宣布「2022天母啤酒節」首發開跑。

原本去年就要舉辦的天母啤酒節，因疫情攀升停辦，今年解封在即，台北市副市長黃珊珊、北市商圈產業聯合會理事長洪文和、天母商圈發展協會理事長唐笛等人，今天共同宣布「2022天母啤酒節」首發開跑。

黃珊珊表示，台北市要打造天母第二個主題品牌，除了10月底的天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華，民眾每年暑假也可以到天母參加啤酒節活動。

也正因疫情趨緩，解封在即，傳出北市府上周就要推出七大振興記者會，但因預算未過才延期宣布，甚至傳出可能會再發熊好券，不過黃珊珊今受訪僅低調表示，北市府的振興方案下周會公告，公告的時候就會跟大家報告。

黃珊珊說，市府內部都還在討論，因各種狀況都一直在發生，7月31日才會將預算送到議會，送議會前都會再調整。

天母商圈發展協會執行長王合禮表示，受景氣、疫情影響，的確天母地區店家空租率達一成左右，但因天母本來就是屬於內需型商圈，疫情影響不會像其他商圈這麼大，但還是略有影響。天母商圈希望透過啤酒節活動，可以為商圈帶來更多人潮，透過啤酒節活動創造美食、零售等商機。

台北市產發局表示，「2022天母啤酒節」活動從7月8日至8月25日，串連100間以上商圈特色店家與在地百貨業者參與全期間促銷，只要加入天母商圈官方LINE帳號，就有專屬優惠及消費滿額抽獎活動，還有以活動吉祥物「酵母君」為主題設計的5大特色裝置物設置於天母運動公園、天母圓環、大葉高島屋、天母新光三越及天母SOGO等地點，吸引民眾拍照打卡。

另外，主場活動會在7月23日、24日在天母運動公園熱鬧登場，邀請多位知名藝人包括陳昇、新寶島康樂隊、陳零九等熱力開唱，現場還有百款啤酒及人氣美食任君選購，將歡樂的夏日派對帶進天母，邀請喜愛啤酒、美食民眾，一同走出戶外前來享受最CHILLAX的週末。

台北市副市長黃珊珊今天出席天母啤酒節活動，與商圈在地人士互動熱絡。記者林麗玉／攝影
台北市副市長黃珊珊今天出席天母啤酒節活動，與商圈在地人士互動熱絡。記者林麗玉／攝影

天母 北市 熊好券

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