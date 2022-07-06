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泰山義學停車場設太陽能光電惹民怨 業者停工將辦會勘

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員賴秋媚（左二條紋衣）表示，太陽能光電是未來趨勢，但若造成疑慮，市府跟廠商應與住戶溝通。圖／新北市議員賴秋媚提供
新北市議員賴秋媚（左二條紋衣）表示，太陽能光電是未來趨勢，但若造成疑慮，市府跟廠商應與住戶溝通。圖／新北市議員賴秋媚提供

新北市泰山區義學立體停車場提供給廠商設置太陽能光電系統，但周邊住戶認為，會造成光害、噪音、熱輻射甚至屋脊煞等疑慮，新北市議員賴秋媚接獲陳情，她表示太陽能光電是未來趨勢，但若造成疑慮，市府跟廠商應與住戶溝通。新北市經發局表示，業者已立即停工，將舉辦會勘與住戶討論。

賴秋媚指出，推動2050淨零排碳是能源轉型目標，但爭議不斷，包含關渡國中綠能屋頂光害、林口住宅區光電廠等。陳情人指出，是擔心常見的折射光害、系統散熱風扇運轉噪音、社區部分樓層有屋脊煞的問題，但是廠商提出的改善計畫只有針對屋脊煞簡單的改變外形結構，周邊住戶無法接受，也認為廠商誠意不足。

賴秋媚認為，經發局與環保局都說：「依照法令設置太陽能光電系統不需要環評」，市府應要求相關單位重視附近市民的心聲，而非放任廠商敷衍。義學停車場於6層樓頂設置太陽能光電，對緊鄰13層樓高的大型社區一定會造成公害影響，在未完成公害改善計畫之前，市府不應該貿然放行廠商進場施工，罔顧市民居住環境權益。

經發局表示，日前接獲民眾反映意見後，已請業者立即停工，並責成業者應儘速提出改善計劃向民眾持續溝通，以消除民眾的疑慮。

針對屋脊煞部分，太陽光電發電系統中脊將會設置維修走道，降低銳度，另已請業者就太陽光電系統側邊設置擋板，避免側邊結構直對鄰近住戶，相關設置細節，將於這周邀集相關單位、業者及住戶討論。

經發局表示，有關光害、噪音、熱輻射疑慮，經本局邀集各單位辦理現場會勘，現場尚無光害、噪音、熱輻射等相關疑慮；後續如住戶反映其他課題，經發局可配合及時安排會勘，釐清如屬具體事項，將依契約請業者立即改善。

新北市經發局表示，業者已立即停工，將舉辦會勘與住戶討論。圖／新北市議員賴秋媚提供
新北市經發局表示，業者已立即停工，將舉辦會勘與住戶討論。圖／新北市議員賴秋媚提供
新北市泰山區義學立體停車場提供給廠商設置太陽能光電系統，但周邊住戶認為，會造成光害、噪音、熱輻射甚至屋脊煞等疑慮。圖／新北市議員賴秋媚提供
新北市泰山區義學立體停車場提供給廠商設置太陽能光電系統，但周邊住戶認為，會造成光害、噪音、熱輻射甚至屋脊煞等疑慮。圖／新北市議員賴秋媚提供

噪音 賴秋媚

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