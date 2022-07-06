民眾自行拆違建卻收傳票遭法辦 北市坦言：行政疏失

台北市議員陳重文接獲民眾陳情，3年前買下一棟30多年的房屋，裝修欲讓2名女兒經營餐飲店，卻遭查報違建，當下也配合市府拆除，但今年再度被檢舉違建，2名女兒還收到傳票，讓他們一家心生恐懼。陳重文發現，二樓被強制拆除後，屋主並無裝修，但傳票內容卻以二樓新增違建為由將2名女兒移送法辦；建管處坦承為行政疏失，已撤回移送法辦函文。

北投區許先生表示，為一圓女兒開店夢想，3年前買下一棟30多年的房屋，看屋、過屋前都沒查到該建物一、二樓有違建列管紀錄，但買下開始裝修後就被檢舉一樓窗戶及二樓凸窗為違建，當時配合建管處自行拆除一樓違建，但二樓凸窗下還有底版怕自己拆有危險，所以就由拆除大隊強制拆除。

陳重文表示，許先生在拆除後有在一樓後面陽台裝設遮雨棚，二樓強制拆除後迄今未重建，但今年又被檢舉，建管處還以違反建築法第95條重建強制拆除違建罪將2名女兒移送地檢署偵辦，認為不合理，因此召開協調會。

協調會中，建管處坦承有缺失，今年6月22日發文向士林地檢署撤回移送法辦函文、6月24日致電士林地檢處表示撤回本案立場，但檢察官仍認為當事人有到庭說明必要，因此7月時2名女兒仍收到士林地檢署傳票。

陳重文表示，建管處再於法無據且承認有行政瑕疵之下，以興訟方式擾民，除要求市府積極處理，也呼籲士林地檢署檢察官把公道及公平正義諸於市民，勿給市民「行政權好大、民眾好怕」的印象。

建管處長劉美秀說明，拆除違建分為兩種，一種為民眾自行拆除，另一種為強制拆除，本案一樓為許先生自行拆除，二樓為強制拆除。本案2019年第一次遭檢舉拆除後，今年2月又被檢舉一樓有新違建，經查為同一地址，但該地址有自行拆除及強制拆除的紀錄，若是強制拆除後又重建，就會依照建築法第95條移送法辦。