鶯歌住宅遭爆賣牌位 民政局：要求合法使用

新北市議員參選人卓冠廷日前在臉書表示鶯歌一處住宅用地，違法使用作為販售靈堂牌位供民眾供奉祖先，批評新北市府放任違建裝修。新北市民政局則表示已多次前往會勘，要求業者合法使用。

卓冠廷表示，鶯歌區內名為「菩提苑境」公司疑似打著販賣祭祀用品名義行販售牌位之實，涉嫌違反殯葬管理條例，要在一棟4層樓約600坪違建住宅設置牌位靈堂供民眾供奉祖先，業者告訴附近居民，預計可容納5萬個牌位。

他說，更可惡的是業者取得土地和建物後，新北市府對這大型殯葬設施，睜一隻閉一隻眼，鶯歌鄉親從去年就看業者違法施工，每次檢舉最終都無法解決問題，甚至上週四吊掛招牌，公然違反此建物只能做住宅使用。之後又將招牌拆除，質疑業者提前收到消息，明顯避風頭。

新北市民政局長柯慶忠上午表示，業者設置殯葬相關設施需符合殯葬管理條例相關規定，該業者遊走邊緣，今年起已多次會勘稽查，由於地點土地使用分區為住宅區、四樓也是違建，已要求業者需遵守土地分區使用、不要挑戰公權力，將針對違規事項進行相關裁罰。