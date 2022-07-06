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較勁蔣萬安？黃珊珊：商圈活動看需求 資源非漫無目的

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天出席天母啤酒節活動記者會。記者林麗玉／攝影
台北市副市長黃珊珊今天出席天母啤酒節活動記者會。記者林麗玉／攝影

國民黨參選人蔣萬安最近頻跑商圈，表示要月月辦季季辦活動振興商圈，台北市副市長黃珊珊今天上午出席天母商圈啤酒節活動，被解讀是與蔣萬安較勁，黃珊珊受訪表示，沒有人要跟誰較勁，這是資源配置問題，辦活動要看商圈實際需求比較重要，市府資源不是漫無目的發送。

黃珊珊說，天母啤酒節的活動其實兩年前就已經討論，天母商圈是很棒的住宅環境，相對商圈與台北市其他商圈有不同風格，加上天母年底還有一場天母搞什麼鬼萬聖節大遊行，希望能為天母商圈帶來更多人潮。

對於蔣萬安提出的商圈月月辦、季季辦活動，黃珊珊說，表示，每個人有自己的想法，市府資源會看商圈為主，重點不是辦活動，而是活動成效如何，產發局這幾年有目共賭，辦活動沒有帶出人潮，也是沒有用。

黃珊珊 蔣萬安 2022大選 台北市選舉

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