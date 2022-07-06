中央地方合作 板橋再添339戶社宅、2025年完工

由國家住都中心規畫的板橋區「光環安居」，預計2025年11月完工。圖／新北市城鄉局提供 由國家住都中心規畫的板橋區「光環安居」，於3個月內快速完成都市設計審議，並於今日核定，該基地面積達5248.88平方公尺，將提供339戶社會住宅，及210坪公共托育及托老中心，預計2025年11月完工。

新北市城鄉局表示，市府配合「社會住宅興辦計畫」，積極爭取社會住宅落腳新北，「光環安居」社會住宅周邊臨近綠地及公園，且位於光復國中、國小的完全學區，將由國家住宅及都市更新中心興建地下3層、地上13層的建築物。

同時，為實踐全齡友善目標，「光環安居」將提供約210坪托幼及托老中心等社福機構，造福鄰近居民，完善生活機能，實現居住正義。

城鄉局表示，「光環安居」社會住宅將取得銀級綠建築、銅級智慧建築標章，並依照都市設計審議決議，全區開放空間及綠帶系統以整體思維規劃，採雙排喬木林蔭退縮人行空間、留設休憩式串連步道，且為滿足在地停車需求，將提供151輛汽車停車位開放周邊居民使用，營造優質居住環境，帶動地方繁榮。