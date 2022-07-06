暫離恩恩案！被電慘的新北衛生局獲衛福部頒督導有方獎

為提升全國各衛生所服務品質，衛福部每年固定辦理金所獎頒獎鼓勵優良衛生所及督導單位，新北共4衛生所獲獎。而今年因恩恩案被電的滿頭包的新北市衛生局，也獲得督導有方獎，今上午衛生局長陳潤秋將獎項轉獻市長侯友宜。

為提升衛生所服務品質，精進衛生所服務流程及服務環境、強化服務品質，衛福部每年辦理全國性金所獎競賽活動，樹林區及新莊區衛生所以善用科技導入、健康促進服務主題參選。淡水區及坪林區則以推動活躍老化、深化健康高齡行動參選，經衛福部二階段評選獲得評委肯定。

而今年因恩恩案飽受外界批評的新北市衛生局，也獲得衛福部的督導有方獎。總計第14屆金所獎新北市府共獲6個獎項，獲獎數全國最多。