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暫離恩恩案！被電慘的新北衛生局獲衛福部頒督導有方獎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府今舉行新冠肺炎應變會議，衛生局表示截至昨日止，新北確診病例數已超過86萬人居全國之冠、排名2、3為高雄及桃園各約45萬人。記者李定宇／攝影
新北市府今舉行新冠肺炎應變會議，衛生局表示截至昨日止，新北確診病例數已超過86萬人居全國之冠、排名2、3為高雄及桃園各約45萬人。記者李定宇／攝影

為提升全國各衛生所服務品質，衛福部每年固定辦理金所獎頒獎鼓勵優良衛生所及督導單位，新北共4衛生所獲獎。而今年因恩恩案被電的滿頭包的新北市衛生局，也獲得督導有方獎，今上午衛生局長陳潤秋將獎項轉獻市長侯友宜。

為提升衛生所服務品質，精進衛生所服務流程及服務環境、強化服務品質，衛福部每年辦理全國性金所獎競賽活動，樹林區及新莊區衛生所以善用科技導入、健康促進服務主題參選。淡水區及坪林區則以推動活躍老化、深化健康高齡行動參選，經衛福部二階段評選獲得評委肯定。

而今年因恩恩案飽受外界批評的新北市衛生局，也獲得衛福部的督導有方獎。總計第14屆金所獎新北市府共獲6個獎項，獲獎數全國最多。

上午新北市府舉行新冠肺炎應變會議，衛生局表示截至昨日止新北確診病例數已超過86萬人居全國之冠、排名2、3為高雄及桃園各約45萬，新北市長侯友宜表示，新北近半個月每天約5千左右新增病例，重申新北醫療量能全國倒數第二，符合資格者就去打第四劑。

淡水區衛生所及坪林區衛生所透過推動活躍老化、深化健康高齡行動，結合長者健康照護資源幫助長者走出空巢症侯群。圖／新北市衛生局提供
淡水區衛生所及坪林區衛生所透過推動活躍老化、深化健康高齡行動，結合長者健康照護資源幫助長者走出空巢症侯群。圖／新北市衛生局提供

新北市長 衛生所 衛生局

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