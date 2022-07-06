專屬打造！找出在地聲音 淡海輕軌推進站音樂

淡海輕軌進站原本單純提醒聲音已悄然蛻變。新北大眾捷運公司為凸顯在地特色，邀請作曲家雷光夏和陳依婷為淡水寫一首歌，創作藍海線和綠山線專屬進站音樂。

新北捷表示，淡海輕軌自107年底通車以來，已成為當地主要交通工具，尤其是隨著疫情逐漸趨緩，運量也逐漸增加，旅客回流，因此，邀請音樂詩人雷光夏及新銳作曲家陳依婷聯手創作輕軌進站音樂。

陳依婷表示，進站音樂的創作靈感來自幾米繪本「閉上眼睛一下下」，「我把這個聲音想像成是一個發光的旋律，它會一直提醒我們，每一段時間都要停下來，好好看看自己心裡面最珍貴的部分」。

雷光夏表示，父母從南部移居三芝，所以她出生的記憶就圍繞著淡水的大海。「大學時就讀淡江大學，淡海是我最愛造訪的地點。為淡海輕軌藍海線譜寫進站音樂，是我在創作歷程中，值得留念的記號」。

新北捷表示，為找出在地的聲音，特別以「如果要為淡水寫一首歌」為主題，分別推出淡海輕軌綠山線、藍海線進站音樂，取代原單提醒的進站音樂，邀請民眾打開耳朵，聆聽屬於淡水夏季的聲音。

新北捷運公司表示，由於淡海輕軌車站為半開放式站體，經過長時間測試，新的進站音樂音量分貝都符合旅客及附近住戶需求，綠山線音樂從紅樹林站到崁頂站播放，藍海線音樂從淡水漁人碼頭站到台北海洋大學站等播放。預定年底通車的安坑輕軌也將找出屬於在地特色進站音樂，提供民眾不同搭乘體驗。