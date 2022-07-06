快訊

座車翻滾多圈全毀！蔡易餘車禍驚魂：我被安全氣囊救了

日本漫畫家參選！守護「表現自由」選戰之路

不是老闆說了算！荷蘭國會通過立法 使在家工作合法化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畢業後就業前保障空窗 新北推青年保險計畫

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，剛畢業找工作的青年，正處於工作風險高、保障低的人生階段，計畫能補上這個保障空窗期讓打拼的青年安心築夢。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜表示，剛畢業找工作的青年，正處於工作風險高、保障低的人生階段，計畫能補上這個保障空窗期讓打拼的青年安心築夢。記者李定宇／攝影

學生在校有學生保險、就業後有勞工保險，但中間待業期空窗保障不足，新北市青年局今宣布8月推出1年期綜合險，於年底前提供1萬個名額，加強青年尋職及初入職場的保障。

新北市今舉行市政會議，青年局宣布8月將推出「青年好險有你」試辦計畫，為設籍新北市應屆畢業生提供1年期傷害險、職災保險及實支實付醫療險。新北市長侯友宜表示，剛畢業找工作的青年，正處於工作風險高、保障低的人生階段，計畫能補上這個保障空窗期，並接軌市府相關青年服務，讓打拼的青年安心築夢。

勞動部2021年初任人員薪資調查顯示，50%大專畢業生薪資不到28K，另民間企業調查職場面試平均要投21封履歷，才有面試機會，面試近11家企業才有錄取機會。待業期拉長儼然成為保障斷層。

新北市長侯友宜表示，學生在校時有學生保險，就業後有勞工保險，但近年國內就業市場受疫情影響，求職難度及待業期增加許多，青年在畢業後到就業前，就產生了保障空窗期。

侯友宜說，當年他讀警校時暑假常在工地打工，整天扛著鋼筋水泥爬鷹架，收入不多而且危險。現在推動「青年好險有你」試辦計畫，希望讓青年可以更安心的在新北市打拼。

新北市青年局長錢念群說，零工經濟興起非典型勞務工作越來越多，43%從事非典型勞動者為15至24歲青年，而從事非典型勞動者有近3成無勞健保。

另外考量青年初入職場普遍薪資不高，就業後也因勞保給付以近6個月平均月投保薪資做為計算基準，投保薪資低保障效果不佳，試辦計畫將協助青年承擔風險並與勞工局合作，申請加入保險時也可同步申請就業輔導服務。

新北市青年局將於8月推出「青年，好險有你」試辦計畫，在12月31日前提供1萬個名額，為設籍新北市15足歲至25歲的111年應屆畢業生提供1年30萬保額的傷害險、30萬職災保險及實支實付1萬元的傷害醫療險。開辦後可以到青年局官網下載要保文件。

新北市青年局宣布8月將推出「青年好險有你」試辦計畫，為設籍新北市應屆畢業生提供1年期傷害險、職災保險及實支實付醫療險。圖／新北市青年局提供
新北市青年局宣布8月將推出「青年好險有你」試辦計畫，為設籍新北市應屆畢業生提供1年期傷害險、職災保險及實支實付醫療險。圖／新北市青年局提供

新北市長 青年 保險

延伸閱讀

新北獲配6至8萬劑Novavax 7月8日起開設專診接種

Novavax及第2劑兒童疫苗接種 新北8日起開打

影／被問2024為人民服務 侯友宜：好好為人民做事

恩恩案影響侯友宜支持度？柯文哲：從80%到70%其實沒差

相關新聞

暫離恩恩案！被電慘的新北衛生局獲衛福部頒督導有方獎

為提升全國各衛生所服務品質，衛福部每年固定辦理金所獎頒獎鼓勵優良衛生所及督導單位，新北共4衛生所獲獎。而今年因恩恩案被電...

中央地方合作 板橋再添339戶社宅、2025年完工

由國家住都中心規畫的板橋區「光環安居」，於3個月內快速完成都市設計審議，並於今日核定，該基地面積達5248.88平方公尺...

專屬打造！找出在地聲音 淡海輕軌推進站音樂

淡海輕軌進站原本單純提醒聲音已悄然蛻變。新北大眾捷運公司為凸顯在地特色，邀請作曲家雷光夏和陳依婷為淡水寫一首歌，創作藍海...

畢業後就業前保障空窗 新北推青年保險計畫

學生在校有學生保險、就業後有勞工保險，但中間待業期空窗保障不足，新北市青年局今宣布8月推出1年期綜合險，於年底前提供1萬...

北藝劇場體驗 挨轟近10年最爛

斥資近67.5億打造的台北表演藝術中心風光開幕，上周六開幕首場明華園演出，遭觀眾點出8大缺失，包括椅墊破損、海綿外露；前...

柯：敬老金的錢寧可給幼園

台北市長柯文哲任期剩5個多月，昨天發布「台北市學前教育白皮書」，提出高品質幼教六大策略主軸。柯致詞表示，議會要求重新發放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。