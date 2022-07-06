畢業後就業前保障空窗 新北推青年保險計畫

學生在校有學生保險、就業後有勞工保險，但中間待業期空窗保障不足，新北市青年局今宣布8月推出1年期綜合險，於年底前提供1萬個名額，加強青年尋職及初入職場的保障。

新北市今舉行市政會議，青年局宣布8月將推出「青年好險有你」試辦計畫，為設籍新北市應屆畢業生提供1年期傷害險、職災保險及實支實付醫療險。新北市長侯友宜表示，剛畢業找工作的青年，正處於工作風險高、保障低的人生階段，計畫能補上這個保障空窗期，並接軌市府相關青年服務，讓打拼的青年安心築夢。

勞動部2021年初任人員薪資調查顯示，50%大專畢業生薪資不到28K，另民間企業調查職場面試平均要投21封履歷，才有面試機會，面試近11家企業才有錄取機會。待業期拉長儼然成為保障斷層。

新北市長侯友宜表示，學生在校時有學生保險，就業後有勞工保險，但近年國內就業市場受疫情影響，求職難度及待業期增加許多，青年在畢業後到就業前，就產生了保障空窗期。

侯友宜說，當年他讀警校時暑假常在工地打工，整天扛著鋼筋水泥爬鷹架，收入不多而且危險。現在推動「青年好險有你」試辦計畫，希望讓青年可以更安心的在新北市打拼。

新北市青年局長錢念群說，零工經濟興起非典型勞務工作越來越多，43%從事非典型勞動者為15至24歲青年，而從事非典型勞動者有近3成無勞健保。

另外考量青年初入職場普遍薪資不高，就業後也因勞保給付以近6個月平均月投保薪資做為計算基準，投保薪資低保障效果不佳，試辦計畫將協助青年承擔風險並與勞工局合作，申請加入保險時也可同步申請就業輔導服務。