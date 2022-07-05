大稻埕情人節活動30日登場 免抽籤排隊觀賞煙火

今年的大稻埕情人節將於7月30日登場，台北市觀光傳播局今天表示，今年沒有限制入場人數，民眾不需要抽籤就能入場，民眾今年不用排隊、不用卡位，就能直接進駐追星和煙火絕佳觀賞區。

觀傳局表示，去年受到新冠肺炎疫情影響，大稻埕情人節活動延後舉辦，又設定3千人的容留限制，三小時湧入1.7萬人登記，最後吸引了8.4萬人登記抽籤，中籤率僅1.77%，今年沒有限制人數，民眾無須經過抽籤就能進場欣賞480秒煙火秀。

觀傳局表示，觀傳局今年與雄獅旅行社及Klook合作，推出3條獨家限定遊程及住宿快閃活動，民眾除了可暢遊台北精選景點，深入大稻埕巡禮，還有機會獲得大稻埕情人節VIP搖滾區雙人套票，免排隊、免卡位。

觀傳局表示，大稻埕情人節限定遊程「大稻埕巡禮浪漫之旅」共有3條路線，民眾可選擇從台北火車站、新竹火車站或台中新烏日火車站出發，體驗台北各大精選景點及大稻埕巡禮，晚上到延平河濱公園聽浪漫情歌、欣賞璀璨煙火秀。這個限定遊程將於7月5日在雄獅旅行社官網限量販售50組，購買遊程者可獲得大稻埕情人節VIP搖滾區票券。

觀傳局表示，即日起至30日，只要前往「2022大稻埕情人節」活動網頁上公布的合作店家，單店消費滿新台幣300元就可兌換一個心型酒精噴瓶；單日消費滿730元，可憑發票到大稻埕遊客中心兌換限量聯名款羽毛筆指甲油。

此外，觀傳局也與Klook加碼合作祭出「台北浪漫之夜 飯店快閃活動」，只要在7月15日至7月18日期間，於Klook網站上購買8月31日前之台北飯店住宿行程，就有機會獲得大稻埕情人節VIP搖滾區雙人套票（將於7月27日抽出25組），邀請民眾一起來遊台北、過情人節。