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剛開幕就爆8缺失 北藝急換椅布、機車憑票折20元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北表演藝術中心剛開幕就被爆出滿滿缺失，北藝緊急全面更新椅布、宣布機車優惠及內部場館設計短中長解決方案。聯合報系資料照
台北表演藝術中心剛開幕就被爆出滿滿缺失，北藝緊急全面更新椅布、宣布機車優惠及內部場館設計短中長解決方案。聯合報系資料照

台北表演藝術中心剛開幕，就被民眾發現8項缺失，更直呼「是近10年來劇場體驗最差、最爛的一次」，北市議員鍾佩玲也要求市府加強北藝管理及強化無障礙動線標誌。北藝回應，座椅破損問題將於試營運期間全面更換，機車憑票券折抵20元，至於樓梯過陡、無障礙空間、空調問題將研議解決辦法。

北藝表示，針對大巨蛋內樓梯過陡、無障礙空間不友善等問題，因場館空間的改善牽涉設計、工程及營運部分，將與市府、設計團隊研議短中長期的處理辦法，對於開幕期間入場的觀眾，會與市府共同評估規畫輔助設備協助民眾，包含評估6樓觀眾席樓梯加裝扶手、5樓電扶梯終點評估加裝座椅電梯。

座椅破損嚴重情況，北藝指出，大劇院座椅椅布材質是依照契約規範選用並經防火及聲學等測試合格，生產完成於2017年11月進口抵台，直到可安裝（2021年1月）期間未開封並暫存於工地現場，但因高溫及潮濕造成皮革表面脆化（人造皮革PU為環保材質，有使用年限，會自然分解），將於試營運期間全面更換椅布。

依照權責單位北市捷運局一工處決議，為加速修復時間及提高日後維修效率，決議採用國內生產的椅布，由亞翔公司加速完成椅布廠商選定及生產，並尋求國內座椅廠商配合進行椅布更換作業，並請義大利原座椅廠商技師進行指導，以確保品質。但國內生產椅布均需通通有關防火、聲學及環保測試，明年才趕得及全面更換。

但在全面更換前，為因應開幕節目觀眾需求，經北市文化局及代辦機關討論，將採「椅套包覆」作法因應。為避免影響開幕季演出，會分批更換，預定每周一早上8時至下午5時進行更換作業，目前大劇院椅套包覆工程已至第9排，預計可於8月底前全面更換完成。

有關空調不佳、館內悶熱問題，北藝表示，冷氣不夠冷是涉及原工程管線及出風口等技術問題，需要長實間全面評估，北藝穢語市府相關單位協商尋求解決方案；牌數標示不清楚部分，穢語劇場工程專家協商後做改善，現階段由帶位人員協助民眾入座；至於機車優惠方面，已與停車場協調，本周起民眾可憑票折抵20元。

北市 劇場 台北表演藝術中心

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