轟台電平行時空？黃珊珊：不應讓企業簽優先跳電生死狀
台北市副市長黃珊珊昨天嗆台電，要東區門戶計畫的新大樓企業簽生死狀。黃珊珊今天下午出席「茶山塾」系列活動暨茶推廣中心策展啟動記者會表示，「台電生存在平行時空？大家會接受一個條件是用了電之後，然後一直被跳電？」甚至政府還說台灣不缺電，這非常矛盾。
黃珊珊說，北市府不斷招商，也希望幫大企業開拓東區門戶計畫，但陸續完工的新大樓向台電申請用電都被限制，表示可以核供給你，但條件就是要給同意書，如果要跳電會優先被跳電，這對企業來說是高度不穩定，「台電與其他人生存在平行時空，你會接受一個條件是用了電之後，會一直被跳電？」
黃珊珊說，重點是中央若說不缺電，為什麼會有這樣狀況，一直說是沒蓋變電所，但也不見台電積極爭取，甚至也不會現在才知道，突然間一天跳了電，就說以後都要跳電，這都說不清楚，還說台灣不缺電，這是非常矛盾。
黃珊珊說，台電應該說清楚，在台北市投資的企業應該怎麼辦，不應該用簽生死狀的方式，台電沒有超前部署，而是落後。
黃珊珊昨天在臉書表示，她上周與台電開會，替南港解決新大樓落成後的配電問題，但台電提出的方案卻是，新大樓要供電可以，但台電要求供電部分要保留「優先遙跳」的權利。
換句話說，就是缺電時這些新大樓必須共體時艱、相忍為國，會優先被跳電，黃珊珊說，聽到這樣子的離譜要求，廠商當然大跳腳。
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