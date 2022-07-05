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2年翻轉五股垃圾山 紀錄片《改變的勇氣》今上映

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（右二）表示，為了讓新北市能夠蛻變，這2年來大家一起努力，讓新北國門之都的五股垃圾山翻轉成五股夏綠地。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右二）表示，為了讓新北市能夠蛻變，這2年來大家一起努力，讓新北國門之都的五股垃圾山翻轉成五股夏綠地。記者江婉儀／攝影

五股夏綠地紀錄片《改變的勇氣》今天正式發表，新北市城鄉局表示，市府於2019年9月啟動「擴大五股試辦計畫」，歷時2年完成全區整頓，今日透過影像紀錄回顧執行期間的點點滴滴。

城鄉局說明，五股夏綠地面積170公頃，大部分皆屬農業用地，過去30年累積違規行為，漸漸形成農地上蓋鐵皮廠房的情景。豔陽時塵土飛揚、遇雨時泥濘不堪，種種跡象皆凸顯了「環境需要整治」。

如今五股夏綠地不再是塵土飛揚及廢棄物堆置，全區整體環境品質已有明顯地提升，解決了環安、公安、治安等相關問題，從紀錄片中可以看見這2年期間翻轉的歷程，以及市府團隊與廠家從磨合、溝通到攜手合作，共同翻轉五股垃圾山成為五股夏綠地。

在映後心得分享環節，荒野保護協會榮譽理事長劉月梅、藍天綠水規劃顧問工作室老師林育慈等表示，五股試辦計畫是全台環境永續發展及公私協力領域非常具代表性及指標性的案例，期待夏綠地未來持續永續發展成為一個綠色園區。

新北市長侯友宜表示，五股垃圾山30年的沉痾，也是新北地方中心點的城市毒瘤，為了讓新北市能夠蛻變，這2年來大家一起努力，讓新北國門之都的五股垃圾山翻轉成五股夏綠地，讓大家擁抱一個優質的環境，也讓產業能夠永續的發展，大家看見新北市的蛻變、新北市的翻轉。

五股夏綠地紀錄片《改變的勇氣》今天正式發表。記者江婉儀／攝影
五股夏綠地紀錄片《改變的勇氣》今天正式發表。記者江婉儀／攝影
五股夏綠地紀錄片《改變的勇氣》今天正式發表。記者江婉儀／攝影
五股夏綠地紀錄片《改變的勇氣》今天正式發表。記者江婉儀／攝影

紀錄片 侯友宜

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