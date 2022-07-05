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北藝中心正式開幕 議員點7缺失轟金玉其外敗絮其中

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北藝開幕後，遭質疑劇場體驗近十年最爛，不僅許多椅面破損嚴重、椅墊海綿外露，超級陡的樓梯也恐讓人跌倒。圖／引用自網路
北藝開幕後，遭質疑劇場體驗近十年最爛，不僅許多椅面破損嚴重、椅墊海綿外露，超級陡的樓梯也恐讓人跌倒。圖／引用自網路

台北市長柯文哲上月風光宣布台北表演藝術中心7月正式開幕，並與兩位副市長黃珊珊、蔡炳坤共同宣布推出「士林藝饗券」。不過北藝開幕後，卻遭質疑劇場體驗近十年最爛，不僅許多椅面破損嚴重、椅墊海綿外露；前後排座位高度設計也不當，若後排女性觀眾穿裙子恐全走光；另外，超級陡的樓梯也恐讓老人家跌倒。

台北藝術中心歷經近10年，耗資近67.5億完工，今年7月正式開幕營運，議員李建昌說，北藝中心大劇場才開幕，已見座椅海綿外露、裙底風光也可能全都露，毫無專業度可言。

李建昌說，上周末開幕季展開首演由明華園總團2022年度大戲「東海鍾離」打頭陣，不少年輕人感覺疫情較為趨緩，帶著家中年長者要去賞劇，沒想到親眼所見大廳樓梯過於陡峭、老人家險險跌倒，座椅區的排距僅一個成人拳頭寬、行走困難，部分椅墊也肉眼可見已海綿外露，最令人驚訝地因前後排高度差異過大，坐在前排的觀眾轉回頭，就可能看到後排觀眾的裙底。

李建昌說，沒想到北藝中心的座椅規畫如此潦草不堪，民眾氣憤難耐，他接獲許多民眾反映，因深愛歌仔戲特別進北藝朝聖，沒想到滿心歡喜卻發現諸多疏失。

議員點出七點缺失，包括劇場樓梯過度陡峭；大劇場座椅即開幕座椅布面破損、椅墊海綿外露；大劇場3至6樓座位區幾乎沒有空調；座椅前後排間距約一個成人拳頭的寬度，質疑國際級藝術殿堂還不如電影院規畫；還有座位排數地面標示竟在椅墊扶手底下，觀眾需歪頭才能看清座位數字；前後排高度角度落差大，後排座椅區無隱私可言；無障礙空間規畫極度不友善。

李建昌說，他看到民眾指證歷歷，令人感到不可思議，尤其北藝獲選時代雜誌2021年全球最佳百大地方，是指標性的藝術景點，沒想到金玉其外敗絮其中，竟然連座椅間距及手扶梯樓層規劃都比一般電影院還不如，只會貽笑國際。

議員具體要求文化局於三個月內，改善大劇場之座椅區及手扶梯、電梯等無障礙空間規劃，也會於下會期開議時就教柯文哲市長及蔡宗雄局長，檢討營運前的場勘及考察都不及格。

北藝開幕後，遭質疑劇場體驗近十年最爛，不僅許多椅面破損嚴重、椅墊海綿外露，超級陡的樓梯也恐讓人跌倒。圖／引用自網路
北藝開幕後，遭質疑劇場體驗近十年最爛，不僅許多椅面破損嚴重、椅墊海綿外露，超級陡的樓梯也恐讓人跌倒。圖／引用自網路

劇場 北藝中心 柯文哲

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