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大稻埕情人節30日自由入場 480秒煙火秀壓軸

中央社／ 台北5日電

一年一度的大稻埕情人節即將在30日登場，台北市觀傳局今天表示，不同於去年因COVID-19疫情僅限3000人入場，今年將不設人數上限，民眾可自由入場，欣賞480秒華麗煙火秀。

慶祝七夕情人節，台北市觀傳局30日將在延平河濱公園5號水門舉辦「2022大稻埕情人節－愛，一直都在」活動，除邀請多名藝人現場演出、打造「愛你，我在」質感文青市集外，還有備受矚目的480秒華麗煙火秀壓軸登場。

觀傳局表示，去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，大稻埕情人節活動延後舉辦，又依場域大小設出3000人的容留限制，最後吸引8.4萬名有情人登記抽籤，中籤率僅1.77%。

觀傳局指出，今年將不再設入場人數上限，民眾可自由入場，將擇期公布相關防疫管制措施及演出卡司，且前期活動已開跑，邀請民眾參加領好禮。

觀傳局說明，即日起至30日，只要前往「2022大稻埕情人節」活動網頁上公布的合作店家，單店消費滿新台幣300元，就可兌換心型酒精噴瓶；單日消費滿730元，可憑發票至大稻埕遊客中心兌換限量聯名款羽毛筆指甲油。

此外，觀傳局指出，雄獅旅行社今年推出3條情人節限定遊程，前50名購買的旅客將可獲得大稻埕情人節VIP搖滾區票券；Klook祭出飯店快閃活動，15日至18日於Klook網站上購買8月31日前的台北飯店住宿行程，將於27日抽出25組大稻埕情人節VIP搖滾區雙人套票。

情人節 大稻埕 觀傳局

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