汐止崇德里長有巧思 回收花盆打造裝置藝術

廢棄物透過巧思，也能變成一件件的裝飾品，汐止崇德里長蘇宏杰將一些不要用的空盆栽盆子蒐集起來後，打造成一件大型人偶，就像裝置藝術一樣，就連志工也受到感染跟著動手做，現在活動中心擺了好幾件的創作，讓空間更生動有趣，上頭還栽種了植物增添綠意。

崇德里長蘇宏杰表示，一開始做好的時候是擺在戶外，很多人都會跟它拍照打卡，頗獲好評，這也是之前去其他地方參加里觀摩的時候看到的，想說自己也可以做一個，那為了讓作品的手腳可以更靈活可以轉動，用麻繩增加硬度，讓做出來人偶的手可以擺出手插腰的動作，腳也是做活動式的，可以垂放也可以蹺腳，很多趣味。後來有義工也說要學，學了之後越做越多，多子多孫。並且在手部的地方放環境宣導牌子，看起來有趣還兼具宣導的功能。

崇德里志工說，就因為看到里長做的，就想說一隻很孤單，多做一隻來陪伴，那時候里長有指導一下怎麼做，覺得廢物利用還蠻有趣的。另外，因為活動中心樓上綠屋頂，種了很多花花草草，也有很多空出來的花盆，那時候越丟越多覺得很可惜，就突發奇想跟里長說，來做一些小的人偶，也很可愛。

連里民都受影響，所以，裝置藝術創作越來越多件，大大小小都有，而且手腳都能動，連鞋帶都拿來編織頭髮，雖然，有點繁索但做出來的可愛作品，很有成就感。廢棄物透過巧思，變成一件件的裝飾品，花盆做的裝置藝術上頭還種了不同植物，現在活動中心擺了好幾件的創作，讓空間增添綠意也增加美感。