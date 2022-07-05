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暑假親子活動 滬尾藝文園區推草皮野餐趣

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
滬尾藝文休閒園區「2022夏日野餐節」許多家長帶小孩躺坐在千坪草坡上，聽音樂、看表演、享美食。 圖／紅樹林有線電視提供
滬尾藝文休閒園區「2022夏日野餐節」許多家長帶小孩躺坐在千坪草坡上，聽音樂、看表演、享美食。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市滬尾藝文休閒園區「2022夏日野餐節」週末連續兩日於埔頂草原登場，現場安排Live音樂演出、有氧帶動跳等系列活動，周邊還有規劃趣味童玩體驗以及市集攤位，許多家長帶小孩躺坐在千坪草坡上，聽音樂、看表演、享美食，度過悠閒療癒的假日午後時光。

文創執行長莊珠瑩表示，為了陪伴參與民眾歡度美好假日午後時光，用心規劃一系列精采活動演出，包含有運動教練現場有氧帶動跳、當天還有特別邀請由園區舉辦新星召集令音樂比賽，獲獎同學們熱情開唱演出，感受淡水青春學子的音樂才華及魅力，而接下來也會有一系列的野餐套裝，提供遊客隨時來到美麗的埔頂草原野餐。

近年來戶外野餐風氣盛行，成為主流休閒活動之一，今年將捷金鬱金香酒店即日起至7/31（日）精心推出「夏日食尚野餐組合」，還有免費提供時尚野餐籃及野餐墊租借使用，另外在室內玩樂的部份，還有小小神射手射箭活動、歡樂釣鴨鴨以及繽紛泡泡樂等趣味童玩體驗，讓小朋友盡情放電、大朋友自在放鬆。

野餐 淡水

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