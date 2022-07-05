瑞芳爪峰里老舊側溝終翻新 民眾行得更安全

瑞芳區爪峰里瑞峰橋頭到三爪子坑路的排水溝，都是早期石板的溝蓋不少民眾因為破損的溝蓋踩空而受傷，經市議員林裔綺協助地方修繕經費，今(5)日市議員林裔綺到現場視察側溝更新工程，預計再兩天就全數完工，保障用路人的安全。

爪峰里三爪子坑路沿路住戶很多，巷弄道路的側溝，都是早期的石製溝蓋，這些側溝年代久遠，有的已經破損不堪，車輛經過還會發出巨大聲響，嚴重影響到居住品質，加上溝蓋容易有間隙，民眾很容易踩空造成危險，因此這兩年里長也積極爭取側溝改善的工程。

爪峰里長簡明慧說，為了顧及住戶的生活品質，還有民眾的通行安全，溝蓋更新這兩年都在進行中，無奈里內建設經費不足，只能分階段施作，也感謝有市議員林裔綺協助補足經費不足的部分，讓瑞峰橋頭到三爪子坑路沿線的側溝都可以獲得改善。

市議員林裔綺說，里長簡明慧熱心里內事務，對於基礎建設相當重視，因此這兩年也陸續協助爭取爪峰里基礎建設經費，預計這兩天會全數完工，可以提供給里民安全又舒適的道路使用，也讓道路兩側的住戶也生活品質可以有所改善。