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汐止康寧街141巷難會車 協調下班單向通行

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康寧街141巷路不寬難以會車，新北市議員廖先翔會勘，討論在下班時段改為汽車單向通行。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區康寧街141巷路不寬難以會車，新北市議員廖先翔會勘，討論在下班時段改為汽車單向通行。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街141巷路不寬，難以會車，其在靠近60號旁的巷弄，上下班車子一多，兩邊車子沒辦法會車，造成回堵，所以，在接獲陳情後，今(5)日新北市議員廖先翔召集相關單位人員會勘，討論是不是在下班時段改為汽車單向通行。

新北市議員廖先翔表示，在汐止康寧街141巷有巷弄過去一過橋就到台北市，但是巷弄寬度不足，車輛很難會車甚至無法會車，就有民眾反應在上班或是下班時段，車子一多沒辦法會車的時候就會造成回堵，尤其後面有車子的時候沒辦法退就會交通打結。

北山里長林徵熊說，康寧街141巷60號旁的巷子，因為從台北市華城橋過來的車輛多，汐止往台北市方向車子也是蠻多的，之前就有民眾反應過沒辦法會車，是不是能夠拓寬，之前有跟社區溝通過不同意，那今天會勘有請里長協助幫忙問卷調查是不是下班時間汽車單向通行。

廖先翔指出，有民眾建議下班的時候做單向的管制，看是往汐止或是往台北方向的管制，但是因為汐止連接台北市的道路並不是很多，這條巷道也轉移了很多的車流，很多人使用，如果說直接會勘來改的話，衝擊是有點大的，所以，今天會勘後會先函詢康寧街141巷內的各社區，對於下班時間做汽車單向管制，實際上對社區進出衝擊性如何、以及可能建議的方向，等地方意見彙集後，再來做後續的討論。

汐止

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