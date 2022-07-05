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好巢圓夢計畫 三芝孩子自己旅費自己努力

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝好巢社區兒少福利推廣協會結合家長的支持，孩子從販賣商品換旅費，還推出電商平台的線上訂購，希望能圓夢。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝好巢社區兒少福利推廣協會結合家長的支持，孩子從販賣商品換旅費，還推出電商平台的線上訂購，希望能圓夢。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝好巢社區兒少福利推廣協會，每年都會在暑期之前，與孩子們討論出一個共同的旅行夢想，今年結合家長的支持，更因應疫情除了實際的販賣商品換旅費，還推出電商平台的線上訂購，從計畫到文案都是孩子的創意發想，為了圓夢，孩子們可以說是使出了渾身解術。

孩子們仔細說著滷味的特色，在人來人往的早市中，不少買菜的民眾停下腳步看看這群穿著背心的孩子在賣些什麼？原來是一年一度三芝好巢兒少的圓夢計畫，孩子們應用平日裡在社區據點中所培養的技能，化作籌備旅費的力量，透過販賣滷味以及精品小物的過程，逐步的圓夢。

新北市好巢社區兒少福利推廣協會社工督導林詩潔說，每年大家都會討論出一個共同的目標作為夢想，並且由孩子們與老師一起規劃圓夢計畫，今年特別拉進家長一起來參與圓夢，孩子們也很不簡單，融合了所學，更因應疫情還推出結合電商平台的線上訂購，而且計畫文案、拍照到擔任小編，都是孩子自己來，每一個細節都是他們的創意發想，為了圓夢，孩子們可以說是使出渾身的技能。

然而，孩子們這麼努力追尋的，其實不僅僅只是一個夢想，在過程中還包含了孩子們的學習、經驗積累以及計畫實踐，而這個圓夢計畫將會持續到8月13日，三芝好巢也邀請大家一起來看看孩子們的夢想計畫實踐過程，並且給予孩子們打氣與鼓勵，讓他們追起夢來更有動力。

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