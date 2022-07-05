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捨棄工作照顧失智雙親15年 雙和社福中心協助重返職場

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
蔣小姐經雙和社福中心和「婦女及中高齡者職場續航中心」及「銀髮人才服務據點」合作培力下，順利重返職場。圖／新北市社會局提供
蔣小姐經雙和社福中心和「婦女及中高齡者職場續航中心」及「銀髮人才服務據點」合作培力下，順利重返職場。圖／新北市社會局提供

曾經是外商銀行高階主管的蔣小姐，原有外派海外發展的機會，但雙親高齡失智，只得捨棄高薪工作，返家親自照料15年，雙親相繼離世後，她散盡積蓄，還罹患憂鬱症和恐慌症，最後借住朋友家，幸經社工的陪伴和鼓勵，終於走了出來，重新二度就業，目前在某商場大樓擔任清潔員。

蔣小姐表示，她原本為父母請了印尼外傭幫忙照顧，但失智後的父母，常對外傭發脾氣，也跌倒過，她幾經思量：「不知父母還能活多久？」因此毅然從職場辭卸下來，想說專心照顧一對年邁的雙親。

蔣小姐說，由於祖父母是外省籍的貴族世家，父母仍存有貴族的意識，因此在照顧上總是給他們最好的，不管吃的玩的，甚至連指甲修剪都請專業人士，因此15年下來，花光她所有積蓄，加上沒工作沒收入，幾乎是坐吃山空。

蔣小姐的雙親在這4、5年相繼離世，卸下重擔後，雖然想重返職場工作，但投遞履歷後總無下文，多數公司以年紀太大而拒絕錄用，加上疫情嚴峻，求職更是難上加難，只能暫且借助友人家。

蔣小姐雖年過65，但外型幹練俐落，又有豐富的工作歷練，在雙和社福中心社工邱惠玲的陪伴和鼓勵下，透過「婦女及中高齡者職場續航中心」及「銀髮人才服務據點」培力計畫，經過視訊面試後，終於順利獲得工作。

雙和社福中心主任周桂霙表示，今（111）年4月起，中心與「婦女及中高齡者職場續航中心」合作，在中心駐點提供民眾就業諮詢服務，希望就近協助弱勢或福利邊緣戶的民眾，透過就業服務諮詢及轉介，讓他們可以靠著自身力量，獲得工作機會，迄今已轉介7個個案，蔣小姐是其中最成功的案例，中心會持續努力，讓中高齡或婦女二度就業能順利奉獻心力和經驗，並改善生活。

蔣小姐目前在某商場大樓擔任清潔員。圖／新北市社會局提供
蔣小姐目前在某商場大樓擔任清潔員。圖／新北市社會局提供

父母 失智

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