快訊

台積電年薪200萬離職率卻創新高 工程師親揭壓力大到「每天拜拜」

無法聯繫！林智堅論文涉抄襲 「余正煌」手機已關機

棒球／守住台灣在棒壇核心地位 辜仲諒當選WBSC副會長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怕了下水道堵塞熱點釀淹水 新北引入高壓清洗機盼根除

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
過往只能以人員進入後巷，用人工使用通管條方式進行疏通，時間上需花較久的時間。圖／新北水利局提供
過往只能以人員進入後巷，用人工使用通管條方式進行疏通，時間上需花較久的時間。圖／新北水利局提供

近日不少短延時強降雨，讓新北多處排水不及，造成淹水狀況，為改善市內污水下水道堵塞熱點，新北水利局今年起引入引擎式高壓清洗機及高壓水刀頭，徹底洗清下水道管線內皂化油污，確保排水通暢，改善生活環境。

水利局統計，新北市境內在民國108年至110年間，因油污所導致下水道堵塞案件，年平均通報數約1600件，而1年內有18處污水下水道重複通報案高達121次，其原因是因通報堵塞熱點周邊油污排量較高所致。

水利局長宋德仁指出，以往清疏污水下水道皆以高壓水車清洗，而後巷的污水下水道因受限於狹窄的巷道，高壓水車無法進入，僅能以人員進入後巷，用人工使用通管條方式進行疏通，時間上需花較久時間，且管壁仍會有油脂卡著；現引進小型高壓清洗機，相當於1台小型高壓水車，經過高壓沖洗後，有效去除沾黏管壁上油污，降低管壁持續附著油脂，以減少污水管阻塞機率。

水利局表示，新北的污水下水道管網發展成熟，用戶接管基數龐大，因用戶使用習慣問題，造成污水下水道油污含量較大，導致通報堵塞熱點發生重複通報堵塞機率高，今年已使用高壓清洗機及高壓水刀頭將通報堵塞熱點洗管完畢，截至6月，重複堵塞事件已無再次通報情形，後續也將持續配合宣導通報堵塞熱點，加裝油脂截留器並適時清潔，以延緩污水下水道堵塞再發生。

新北水利局引進小型高壓清洗機，相當於1台小型高壓水車，經過高壓沖洗有效去除沾黏管壁上油污，降低管壁持續附著油脂以減少污水管阻塞機率。圖／新北水利局提供
新北水利局引進小型高壓清洗機，相當於1台小型高壓水車，經過高壓沖洗有效去除沾黏管壁上油污，降低管壁持續附著油脂以減少污水管阻塞機率。圖／新北水利局提供
使用小型高壓清洗機進行污水下水道清洗後，降低管壁持續附著油脂，以減少污水管阻塞機率。圖／新北水利局提供
使用小型高壓清洗機進行污水下水道清洗後，降低管壁持續附著油脂，以減少污水管阻塞機率。圖／新北水利局提供
使用高壓水刀頭清洗前油污將污水下水道阻塞，不徹底清理恐發生阻塞情形。圖／新北水利局提供
使用高壓水刀頭清洗前油污將污水下水道阻塞，不徹底清理恐發生阻塞情形。圖／新北水利局提供

污水 水利局

延伸閱讀

新北推雙語投入百萬獎勵金 未來4年將陸續完成雙語教材

接獲恩恩案報告 陳時中：部分需請新北再澄清

新北21歲男帶槍彈談判 反被對方5人毆傷

新北中和中山路三段人行道12個變電箱 地方協調全數遷

相關新聞

最爛劇場體驗！民眾揪北藝8缺失 議員要求加強管理

台北市士林區、劍潭捷運站旁的台北表演藝術中心7月初開幕，就被進場觀賞表現的民眾發現有8項缺失，直呼「是近10年來劇場體驗...

捨棄工作照顧失智雙親15年 雙和社福中心協助重返職場

曾經是外商銀行高階主管的蔣小姐，原有外派海外發展的機會，但雙親高齡失智，只得捨棄高薪工作，返家親自照料15年，雙親相繼離...

怕了下水道堵塞熱點釀淹水 新北引入高壓清洗機盼根除

近日不少短延時強降雨，讓新北多處排水不及，造成淹水狀況，為改善市內污水下水道堵塞熱點，新北水利局今年起引入引擎式高壓清洗...

新北推雙語投入百萬獎勵金 未來4年將陸續完成雙語教材

政府宣示2030年雙語國家目標，新北教育局鼓勵教師投入雙語教學，也與國北教大及北大開辦雙語學分班，預計2026年本國雙語...

議員批管理鬆散 北藝中心：將加強提醒廠商復原及清潔

台北表演藝術中心開幕季於7月初登場，但議員指北藝硬體設施不完善，管理鬆散，那些問題從3月試營運就提出至今都未改善，質疑柯...

影／土城司法園區開發案 地主喊要重劃「不然不給收」

土城彈藥庫遷移後規畫司法園區，新北地政局今起連兩天舉辦四場區段徵收公聽會。公聽會近百位地主、地上物所有權人到場，部分地主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。