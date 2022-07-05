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怕了下水道堵塞熱點釀淹水 新北引入高壓清洗機盼根除
近日不少短延時強降雨，讓新北多處排水不及，造成淹水狀況，為改善市內污水下水道堵塞熱點，新北水利局今年起引入引擎式高壓清洗機及高壓水刀頭，徹底洗清下水道管線內皂化油污，確保排水通暢，改善生活環境。
水利局統計，新北市境內在民國108年至110年間，因油污所導致下水道堵塞案件，年平均通報數約1600件，而1年內有18處污水下水道重複通報案高達121次，其原因是因通報堵塞熱點周邊油污排量較高所致。
水利局長宋德仁指出，以往清疏污水下水道皆以高壓水車清洗，而後巷的污水下水道因受限於狹窄的巷道，高壓水車無法進入，僅能以人員進入後巷，用人工使用通管條方式進行疏通，時間上需花較久時間，且管壁仍會有油脂卡著；現引進小型高壓清洗機，相當於1台小型高壓水車，經過高壓沖洗後，有效去除沾黏管壁上油污，降低管壁持續附著油脂，以減少污水管阻塞機率。
水利局表示，新北的污水下水道管網發展成熟，用戶接管基數龐大，因用戶使用習慣問題，造成污水下水道油污含量較大，導致通報堵塞熱點發生重複通報堵塞機率高，今年已使用高壓清洗機及高壓水刀頭將通報堵塞熱點洗管完畢，截至6月，重複堵塞事件已無再次通報情形，後續也將持續配合宣導通報堵塞熱點，加裝油脂截留器並適時清潔，以延緩污水下水道堵塞再發生。
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